Będzie regionalizacja obostrzeń. W środę konferencja ministra zdrowia

Z ustaleń polsatnews.pl wynika, że w środę minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić nowe podejście do wprowadzania obostrzeń. Nie będą one obejmowały już całego kraju, a jedynie obszary, na których jest najwięcej zakażeń. Szef resortu zdrowia ma zaprezentować także nowe zasady dotyczące zasłaniania nosa i ust.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rząd wprowadzi tzw. regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały na obszarach, gdzie w ostatnim czasie było najwięcej zakażeń. W grę wchodzi m.in. zamknięcie hoteli.

We wtorek najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (1028), warmińsko-mazurskim (725) i pomorskim (515). W poniedziałek były to woj.: mazowieckie (699), pomorskie (545) i podkarpackie (363).

Jeden z rządowych scenariuszy zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni liczba zakażeń będzie dochodzić do nawet 15 tys. na dobę (we wtorek było to 6310).

Zakaz używania przyłbic i szalików

Wśród tematów środowej konferencji ministra zdrowia będzie również kwestia zasłaniania nosa i ust. Niemal pewne jest, że zakazane będzie używanie przyłbic czy szalików, dozwolone będą jedynie maseczki i specjalistyczne maski.

Godzina konferencji ministra zdrowia ma być znana dopiero w środę rano.

Jakub Oworuszko/ polsatnews.pl