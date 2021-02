W ubiegłym tygodniu białostoccy naukowcy wykryli pierwszy w Polsce przypadek południowoafrykańskiego wariantu SARS-CoV-2.

Warianty wirusa odkryto przy okazji analiz sekwencjonowania wirusa SARS-Cov-2. Są one prowadzone w Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) w ramach badań nad nowym, autorskim szybkim testem molekularnym SARS-HYB-45. Analizy wariantów mutacji wirusa SARS-Cov-2 w grupie 69 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2, pochodzących z różnych części województwa podlaskiego, wykazały znaczny odsetek mutacji badanego wirusa.

- Zaskoczyło nas, że oprócz tradycyjnych form wirusa Sars-CoV-2 wykryliśmy również mutacje - podkreśliła dr hab. Joanna Reszeć, kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej.

"Nowe, dotychczas nieopisywane warianty koronawirusa"

Rzecznik UMB Marcin Tomkiel podał w komunikacie, że łącznie zidentyfikowano 12 różnych wariantów wirusa SARS-Cov2, a wśród nich - wariant brytyjski (B.1.1.7), obecny u 18 osób, jak też pierwszy w Polsce przypadek wariantu południowoafrykańskiego (B.1.351). Rzecznik uczelni wymienia też warianty pochodzenia irlandzkiego (B.1.1.74, B.1.1.160), belgijskiego (B.1.1.221) i rosyjskiego (B.1.1.141), a także "nowe, dotychczas nieopisywane warianty".

- Spodziewaliśmy się, że te mutacje będą, bo wirus się zmienia. Potwierdziły się jednak obawy, że mamy zarówno wariant brytyjski, który już jest stwierdzony w naszym kraju, jak i wariant południowoafrykański, który do tej pory nie był tu opisywany - podsumowała dr Reszeć.

Dodała, że jeśli chodzi o pacjenta z wariantem B.1.351 - potrzebny jest głębszy wywiad epidemiologiczny, m.in. dotyczący jego kontaktów.

"Podlaski" wariant koronawirusa

- Te wszystkie warianty są związane z geolokalizacją tego wirusa. Przede wszystkim jednak te warianty nie różnią się aż tak bardzo drastycznie od tego, powiedzmy klasycznego, wyjściowego wariantu wirusa. Natomiast nasz podlaski, oczywiście my tak prześmiewczo troszkę nazwaliśmy go "podlaski", z tego powodu, że nie do końca on pasował do tych wszystkich innych wariantów. Tych pięć przypadków tego wariantu podlaskiego, to jest taki wariant, który mało różni się od tych wariantów stwierdzonych w regionach Europy, więc myślę, że on się będzie zachowywał podobnie w stosunku do tych innych wariantów - mówiła w rozmowie z "Radiem Białystok".

Jak dodała, pracownicy uniwersytetu są w trakcie badań nad tym wirusem. - Chcemy poszerzyć też grupę badaną pacjentów, zobaczyć czy ten wariant będzie się jeszcze powtarzał, czy jest to jakieś incydentalne znalezisko i chcemy ocenić oczywiście sytuację epidemiologiczną, obraz kliniczny tych pacjentów, także będziemy w trakcie tych badań cały czas monitorować tych pacjentów - wyjaśniła.

Nowe warianty, czyli inne niż "klasyczny", badaczka określa mianem "alertowe". - To takie warianty, które wnoszą wyższe ryzyko zakaźności - tego, że mogą się szybciej rozprzestrzeniać, co potwierdzają dane opisywane w literaturze medycznej. W przypadku wariantu z Afryki Południowej spekuluje się również, że może on wpływać na bardziej burzliwy przebieg choroby, szczególnie u osób starszych, osób z chorobami współistniejącymi - wymienia.

"Odmiany mogą zaskakiwać"

Reszeć dodaje, że o wariantach alertowych, które - jak wariant brytyjski, mogą być bardziej zakaźne - wciąż zbyt dużo nie jest wiadomo. - Inne nowe warianty też mogą nas zaskakiwać. Nie wiemy, jak się będą zachowywały. Ich stwierdzenie w Polsce to jest na pewno alarm, by nadal dbać o siebie i o innych, by zachowywać reżim sanitarny - podkreśliła.

Dr hab. Joanna Reszeć zwraca uwagę na diagnostyczne znaczenie badań, które pozwalają szybko wykrywać nowe warianty koronawirusa. - Musimy wykrywać nowe warianty, żeby w miarę szybko reagować i identyfikować pacjentów zakażonych wariantami alertowymi. Przebieg zakażeń tymi wariantami nie do końca jest przewidywalny - mówi. Dodała, że sekwencjonowanie nowej generacji i wczesne wykrywanie mutacji pozwoli "w miarę szybko opanowywać" ogniska nowych zakażeń.

Z drugiej strony takie badania mają wartość poznawczą - pozwalają stwierdzić, "jak zachowuje się wirus, jak szybko mutuje, jakie przechodzi etapy mutacji i czego w przyszłości możemy się po nim spodziewać.

Takie obserwacje mają też znaczenie w perspektywie monitorowania skuteczności szczepień.

W materiale przesłanym mediom rzecznik UMB w Białymstoku zastrzega, że do oceny częstości występowania tych wariantów w polskiej populacji potrzebne są badania na większej grupie pacjentów.