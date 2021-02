Mąż królowej Elżbiety II pozostanie w szpitalu. "Działanie zapobiegawcze"

Mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II, 99-letni książę Filip, na wszelki wypadek najprawdopodobniej pozostanie w szpitalu do początku przyszłego tygodnia - podały w piątek brytyjskie media, powołując się na źródła w Pałacu Buckingham. Książę Filip został przyjęty do szpitala we wtorek wieczorem, w związku z tym, że "źle się poczuł".