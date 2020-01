Rodzinna narada u królowej. Książę William i Harry opublikowali wspólne oświadczenie

Według brytyjskich mediów, spotkanie miało się rozpocząć po godz. 15:00 czasu polskiego.

"Pomimo wyraźnego dementowania, nieprawdziwa informacja na temat relacji księcia Sussex i księcia Cambridge dostała się do mediów. Dla braci, dla których sprawy zdrowia psychicznego są tak ważne, użycie tak podburzającej narracji jest obraźliwe i szkodliwe" - to odpowiedź na artykuł jednego z brytyjskich dzienników.

"Nękany przez brata"

Bracia nie zdradzają o jaki tytuł chodzi, lecz media wskazują dziennik "Times", który w poniedziałek podał, że książę Harry i księżna Meghan mieli zostać "odepchnięci" przez rodzinę królewską. Powodem tego miała być m.in. postawa księcia Williama, który - zdaniem Times'a - miał swojego brata "nękać". Według gazety książę i jego żona mieli podjąć decyzję o rezygnacji z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej.

Wcześniej "The Sunday Times" przytaczał słowa księcia Williama, który miał powiedzieć, że "otaczał Harry'ego opieką całe życie, ale nie może już tego więcej robić".

Na poniedziałek zaplanowano naradę u królowej. Elżbieta II ma rozmawiać z księciem Karolem i Williamem o przyszłości Harry'ego i jego relacjach z rodziną królewską. Już wiadomo, że nie będą one łatwe. Brytyjskie media twierdzą, że Księżna Meghan wraca pracy aktorskiej, ma już angaż i dlatego wyjechała do Kanady, gdzie za kilka dni ma do niej dołączyć także książę Harry.



- Priorytetem dla rodziny królewskiej będzie to, by Harry nie zerwał z rodziną. Muszą to załatwić szybko, by nie skończyło się niesmakiem - powiedziała Angela Levin, autorka książek o rodzinie królewskiej.

Figury woskowe już zniknęły

Mimo, że decyzja w sprawie przyszłości pary książęcej zapadnie w najbliższych dniach, londyńskie muzeum figur woskowych sytuację już skomentowało. Madame Tussaud odstawiło figury księcia i księżnej od reszty rodziny. O tym jak trudna jest sprawa mogą świadczyć słowa nowej sekretarz pary książęcej Fiony Mcilwham, która powiedziała, że gdyby zaoferowano jej pracę przy rozwiązaniu konfliktu irańskiego to mogłoby być łatwiej.

Narada odbędzie się w posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk, a oprócz królowej i Harry'ego wezmą w niej udział także następca tronu, książę Karol oraz jego starszy syn i starszy brat Harry'ego, książę William. Z kolei księżna Meghan, która obecnie przebywa w Kanadzie wraz z synem Archiem, będzie uczestniczyć w rozmowach telefonicznie.

- Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Nie można być w jednej minucie w Ameryce i w drugiej w Londynie. Obowiązuje zasada - jeśli jesteś członkiem rodziny królewskiej to pracujesz dla królowej. Od lat mam kontakty z księciem i był zawsze świetny jeśli chodzi o wypełnianie obowiązków, ponury stał się przed ślubem - ocenił fotoreporter "The Sun" Arthur Edwards.

Meghan i Harry planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanią a Ameryką Północną

Wprawdzie w sobotę media, powołując się na źródła w Pałacu Buckingham, podawały, że rozmowy w sprawie przyszłej roli Harry'ego i Meghan idą dobrze, nie oznacza to jednak, że podczas poniedziałkowego spotkania osiągnięte zostanie rozwiązanie.

W środę wieczorem książę Harry i księżna Meghan niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanię a Amerykę Północną. Ich głównym zajęciem ma być obecnie fundacja charytatywna.

Według źródeł w Pałacu Buckingham para nie konsultowała tego kroku z nikim z rodziny królewskiej, a wielu jej członków poczuło się dotkniętych formą, w jakiej zostało to zakomunikowane.

W reakcji na to oświadczenie Elżbieta II w porozumieniu z księciem Karolem oraz jego starszym synem, księciem Williamem, poleciła wysokim rangą członkom personelu Pałacu Buckingham znalezienie rozwiązania. Jak twierdzą brytyjskie media, królowa chciałaby, aby takie rozwiązanie zostało wypracowane w ciągu 72 godzin.

Z Williamem znajdują się na "innych ścieżkach"

35-letni Harry i jego o trzy lata starsza pochodząca z USA żona od pewnego czasu wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku ubiegłego roku ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne. Harry, odnosząc się do doniesień medialnych o rozdźwięku między nim a jego starszym bratem, powiedział, że wraz z Williamem znajdują się na "innych ścieżkach".

Ponadto nie spędzili świąt Bożego Narodzenia z resztą rodziny, lecz wraz z synem Archiem udali się do Kanady. Po powrocie mówili o niesamowitej gościnności, której tam doświadczyli, czym podsycili spekulacje, że to w tym kraju zamierzają spędzać większość czasu.

