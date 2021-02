Wezwana do rodzącej kobiety karetka przegrała ze śniegiem na drodze

Karetka została wezwana do rodzącej kobiety w miejscowości Ciołki (woj. lubelskie). Ratownicy próbowali przedostać się przez zasypane śniegiem drogi, ale okazało się, że sami nie są w stanie pokonać trasy. Na pomoc wezwano strażaków i ciągnik z pługiem. Kiedy medycy dotarli już na miejsce, okazało się, że poród odebrał brat ciężarnej. Matka wraz z dzieckiem trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Ciołki (gm. Horodło, woj. lubelskie). Śnieg zalegający na drogach uniemożliwił ekipie pogotowia przyjazd na czas do rodzącej kobiety.

Poród odebrał brat ciężarnej

"Około 30 min po północy zostaliśmy zadysponowani do bardzo nietypowej akcji" - informują w mediach społecznościowych strażacy z OSP Kobło.

Funkcjonariusze udali się na miejsce wozem wyposażonym w pług, by pomóc ratownikom w dotarciu do domu ciężarnej kobiety. "Do pomocy został skierowany również ciągnik z pługiem z Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie i zastęp JRG Hrubieszów" - opisują służby.

Kiedy zespół karetki pogotowia dotarł po trudnej podróży na miejsce, okazało się, że dziecko przyszło już na świat. Poród odebrał brat ciężarnej kobiety.

"Ostatni kilometr drogi nasze GBA (red. typ wozu strażackiego) wraz z załogą z karetki pogotowia i ciągnik z PZDH pokonali przez pole w bardzo trudnych warunkach terenowych" - podkreśla OSP Kobło.

Na szczęście udało się przetransportować matkę wraz z dzieckiem do karetki. Kobieta i niemowlak zostali przewiezieni do szpitala.

ms/ml/ kurierlubelski.pl, polsatnews.pl