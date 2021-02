Zaczęła rodzić w taksówce. Policjanci eskortowali ją do szpitala

Niewiele brakowało, a 39-latka urodziłaby córkę w taksówce na ulicach Gdańska. Kierowca złamał przepisy i przejechał na czerwonym świetle. Natychmiast zatrzymała go drogówka. Gdy funkcjonariusze dowiedzieli się, że poród jest w ostatniej fazie, włączyli sygnały by eskortować kobietę do szpitala. Dziewczynka bezpiecznie przyszła na świat na porodówce.