Dzielny ojciec odebrał poród w domu. Pomogły mu klamerki do bielizny

Zamiast szpitala - dom, a zamiast położnej - dzielny tata. W takiej roli mieszkańca Żar obsadziło samo życie. To on powitał małego Franka na świecie. Poród odbył się w domu, bo na jazdę do szpitala z rodzącą własnie żoną było za późno, a w pobliżu byli tylko... strażacy i ratownik medyczny.