Nowy projekt Fundacji Polsat. Powstaje Centrum Chorób Rzadkich

Fundacja Polsat buduje Centrum Chorób Rzadkich. Pomóc mogą też klienci sieci Plus, a Polkomtel dołoży drugie tyle, ile wpłacą. Choroby rzadkie, wbrew nazwie, występują w Polsce dość często. Według szacunków dotykają głównie dzieci. A chorzy zwykle mają słaby dostęp do opieki. Budowane Centrum Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka, ma to zmienić.