Budowa Centrum Chorób Rzadkich. Fundacji Polsat pomoże sieć Plus

Szacuje się, że na choroby rzadkie cierpią trzy miliony Polaków, a zdecydowaną większość chorych stanowią dzieci. Zazwyczaj zmagają się oni nie tylko z bólem czy niepełnosprawnością, ale także z długim czasem oczekiwania na prawidłową diagnozę oraz niewystarczającą opieką lekarską. Często nie stać ich na bardzo drogie leki.





ZOBACZ: Jubileusz działalności Fundacji Polsat. Od 25 lat pomaga chorym dzieciom

Fundacja Polsat, która dzięki wieloletniemu wsparciu dzieci cierpiących na choroby rzadkie doskonale zna problemy i potrzeby małych pacjentów, zdecydowała się zbudować Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

WIDEO: Trwa budowa Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Darowizna za darowiznę

By to niezwykle potrzebne miejsce powstało jak najszybciej, do akcji charytatywnej włączył się Plus. Klienci operatora otrzymali SMS-a zachęcającego do wsparcia budowy centrum. Zasada wspólnej pomocy jest prosta: wystarczy wejść na stronę Fundacji Polsat , do 28 lutego 2021 r. wpłacić dowolną darowiznę na zbiórkę Fundacji Polsat dotyczącą budowy Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Plus przekaże natomiast na rzecz Fundacji darowiznę od siebie.



Efekty wspólnego zaangażowania widoczne będą w ciągu najbliższych miesięcy - klinika ma powstać do końca marca.





WIDEO - Walka o życie Polaka w śpiączce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat