- Wiedzieliśmy, że będzie taka prognoza. 300 pługów wyjechało od 4 rano. O 13:00 pługi wyjechały kolejny raz i wieczorem kolejny raz. W czwartek możemy się spodziewać tego samego, ale my jesteśmy na to gotowi - mówił w Radiu Zet Trzaskowski.

Zaapelował także do warszawiaków, by "przesiedli do komunikacji miejskiej i nie wyjeżdżali samochodami szczególnie, jak mają letnie opony, bo to tworzy największe problemy". - Zdjęcia z całej Europy potwierdziły, że wszyscy stawali na głowie, trudno zaradzić tak obfitym opadom - podkreślił.

- Wszystko na to wskazuje. Zobaczymy - w ten sposób z kolei Trzaskowski odpowiedział na pytanie, czy w 2023 roku będzie kandydował na prezydenta Warszawy.

Zadeklarował, że nie zamierza starać się o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. - Mamy szefa, Borys Budka, ja go wspieram. (…) Wszelkiego rodzaju insynuacje (dotyczące przejęcia przywództwa w PO – red.) są nieuprawnione - stwierdził.

Przypomniał, że Budka został niedawno wybrany na szefa PO i "cieszy się poparciem w partii". - Ja się zajmuję Warszawą, tworzę Ruch Wspólna Polska, który ma zaangażować energię tych ludzi, którzy nie chcą się angażować w partię polityczną i jestem aktyny w Platformie i koalicji - oznajmił Trzaskowski.

Korki i zatory na stołecznych ulicach

Intensywne opady śniegu oraz oblodzenia w poniedziałek powodowały ogromne utrudnienia na jezdniach w miastach oraz na drogach szybkiego ruchu.

Korki w poniedziałek widać było na wielu stołecznych ulicach - gdzie od godz. 6:00 do popołudnia - obficie sypał śnieg. Jedne z większych utrudnień były na trasie S8 od Annopola w kierunku Bemowa, a także w przeciwnym kierunku - od skrzyżowania z dw nr 50 do Słodowca. W obu kierunkach korek miał długość prawie 8 km. W Centrum zakorkowane były m.in. Aleje Ujazdowskie i Belwederska (od Placu Trzech Krzyży do Gagarina), pewne odcinki ul. Puławskiej, na Mokotowie - Dolina Służewiecka i ul. Rzymowskiego, Aleja Wilanowska. 10 tys. kilometrów Zakorkowana była również Al. Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z trasy S8 do Al. Jerozolimskich, a także same Aleje Jerozolimskie od Prymasa Tysiąclecia do Kleszczowej. Zatory widać było również na ul. Bitwy Warszawskiej, Wawelskiej i Kasprzaka. Poza tym utrudnienia były także na Anielewicza i Okopowej oraz Al. Jana Pawła II na odcinku między ul. Złotą a CH Arkadia. Na warszawskie ulice wyjechało 306 pługów. Usuwały śnieg i błoto pośniegowe oraz posypywały jezdnie chlorkiem sodu - poinformował w poniedziałek wieczorem Zarząd Oczyszczania Miasta. Załogi ZOM przejechały już ponad 10 tys. km. Zarząd Oczyszczania Miasta przekazał, że poniedziałkowa akcja usuwania śniegu i błota pośniegowego w stolicy objęła 1,5 tys. kilometrów ulic. "Czyli te, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej" - podkreślono. ZOM wskazał, że pozostałe ulice oczyszczane są między innymi na zlecenie urzędów dzielnic. "Służby oczyszczania miasta apelują do kierowców, aby przepuszczali pługoposypywarki, nie zajeżdżali im drogi i zachowali bezpieczną odległość. Sprawne przeprowadzenie akcji poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Pełnego efektu działań możemy wymagać od wykonawców prac 4 godziny po tym, jak zakończą się opady" - zaznaczono. Także wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że podjął decyzję o dodatkowym odśnieżaniu stolicy. "Podjąłem decyzję o dodatkowym odśnieżaniu w Warszawie i poleciłem, by Zarząd Oczyszczania Miasta w następnych godzinach kontynuował działania na kolejnych 5 tys. km warszawskich jezdni" - napisał na Twitterze. Jak przekazał, przez cały dzień załogi przejechały już ponad 10 tys. km. Podjąłem decyzję o dodatkowym odśnieżaniu w @warszawa i poleciłem, by Zarząd Oczyszczania Miasta w następnych godzinach kontynuował działania na kolejnych 5 tys. km warszawskich jezdni. Przez cały dzień nasze załogi przejechały już ponad 10 tys. km. Pracujemy! — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 8, 2021 ZOM przypomniał również, że kolejne akcje służb oczyszczania miasta zależą od warunków pogodowych i sytuacji na drogach.

