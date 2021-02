Powrót zimy. Pochmurno, mroźnie i z opadami śniegu

Z prognozy IMGW wynika, że w nadchodzący poniedziałek niemal cała Polska przykryta będzie chmurami. Większych przejaśnień można się spodziewać jedynie na krańcach północno-zachodnich.

Padający w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia śnieg będzie powodował ograniczenie widzialności do 200 m. Poza północną Polską grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o ok. 10 cm, a na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie - o ok. 15 cm.

Możliwa gołoledź

Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny może spaść deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 st. C na południowym wschodzie.

W poniedziałek spodziewany jest także umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 65 km/h. Będzie to wiatr wschodni i północno-wschodni. Dość silnie powieje także nad morzem, gdzie prędkość wiatru osiągnie 35-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Jak prognozuje IMGW, wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pochmurno także we wtorek

W nocy z poniedziałku na wtorek umiarkowane opady śniegu spodziewane są na Pomorzu Wschodnim. Na południowym wschodzie początkowo możliwe będą opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Grubość pokrywy śnieżnej w większości kraju zwiększy się o ok. 5 cm, a na Pomorzu Wschodnim o ok. 10 cm. Będzie także mroźno. temperatura minimalna od -13 st. C miejscami na Kaszubach i południu kraju, do -6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale początkowo miejscami na północy w porywach do 65 km/h. Będzie to wiatr północno-wschodni i północny, a na południu skręcający na kierunki zachodnie. Dość silnie powieje również nad morzem, gdzie wiatr osiągnie prędkość 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Podobnie jak w dzień będzie on miejscami powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pochmurno będzie również we wtorek. Miejscami będzie można się spodziewać jeszcze słabych opadów śniegu, jedynie na północy Pomorza Wschodniego mogą to być opady umiarkowane powodujące przyrost pokrywy śniegowej o ok. 10 cm. Temperatura maksymalna od -10 st. C na północnym wschodzie, około -6 st. C w centrum i na zachodzie, do -2 st. C na południowym wschodzie kraju. W większości kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny i silny o prędkości 30-40 km/h, porywisty. Na północy możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.