Po południu dojazd z Warszawy do Wyszkowa, który w normalnych warunkach zajmuje kilkadziesiąt minut, zajmował nawet trzy godziny.

Do kilku wypadków doszło w poniedziałek po południu w okolicach węzła Lucynów i Wyszkowa na trasie S8 na Mazowszu. W padającym śniegu, na przykrytej warstwą śniegu nawierzchni zderzyło się kilka pojazdów. Według policji były to odrębne zdarzenia.

Wypadki na północno-wschodnim Mazowszu

Po kolizji w okolicy Skuszewa policja zaleciła kierowcom objazd węzłem Skuszew/Sokołów Podlaski drogą krajową nr 62 w stronę Łochowa i drogą krajową nr 62 w kierunku Wyszkowa, następnie ul. Warszawską do Lucynowa, dalej drogą serwisową do Węzła Mostówka, a następnie wjazdem na trasę S8 w stronę Warszawy. Utrudnienia trwały przez kilka godzin.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA poinformował, że wskutek kolizji czterech aut osobowych utrudniony był ruch na S8 na odcinku Wyszków - Radzymin w pobliżu wsi Lucynów. Droga była całkowicie przejezdna dopiero około godz. 19.





GDDKiA informowała że doszło tam do czterech kolizji. Miały one miejsce na wysokości obwodnicy Wyszkowa na pasie w kierunku Warszawy.

Nikt nie został ranny, a całkowicie zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Utrudnienie trwało około 2 godz.

Z kolei na odcinku Ostrów Mazowiecka - Wyszków we wsi Dybki doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Zablokowany został jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia w tym miejscu trwały około 2 godziny.

Wcześniej na odcinku S8 pomiędzy Markami a Ostrowią Mazowiecką na wysokości Wyszkowa samochód osobowy uderzył w bariery. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Białegostoku. Utrudnienia występowały tam przez około dwie godziny.

Do podobnego zdarzenia doszło w Deskurowie między Wyszkowem a Markami na tej samej trasie, gdzie auto uderzyło w bariery. Nikt nie został ranny.

Prawie 1600 pługopiaskarek na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, ze w niemal wszystkich województwach w kraju opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem utrudniają jazdę. Na drogi wyjechało 1567 pojazdów odśnieżających. Drogowcy zaapelowali o dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Na drogach powstaje błoto pośniegowe, przez co może być bardzo ślisko - podała GDDKiA apelując o ostrożną jazdę.

GDDKiA utrzymuje ok. 20 tys. km dróg krajowych, przy czym - jak wyjaśnia - odcinki dróg krajowych, poza autostradami i drogami ekspresowymi, przechodzące przez miasta na prawach powiatu w ich granicach utrzymywane są przez służby podległe ich prezydentom.

Bardzo dużo urazów u pieszych

Uważać muszą również piesi na chodnikach. Od soboty do poniedziałku, do godz. 10 dyspozytornie medyczne na Mazowszu zarejestrowały łącznie 348 urazów, w tym 45 złamań - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

W stolicy - a także w wielu regionach Polski - wiele chodników i traktów pieszych jest oblodzonych, a tam, gdzie śnieg rozmarzł, jest bardzo ślisko.

Pogodna w najbliższych godzinach nie ulegnie znacznej poprawie. Nadchodząca noc nadal będzie mroźna z temperaturą minimalną od -18 st. C w kotlinach sudeckich, ok. -12 st. C w centrum kraju, do - 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem - powiedział synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Dodał, że spodziewane są dalsze opady śniegu.