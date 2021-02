Luzowanie obostrzeń. Nieoficjalnie: rząd rozważa otwarcie kin

- Nie ma mowy o otwarciu restauracji, siłowni czy obiektów sportowych - podkreśla źródło Interii zbliżone do Rady Ministrów. Co do dalszego luzowania obostrzeń, decyzje wciąż nie zapadły, ale rząd nie chce rozbudzać apetytów Polaków. Jeśli kina zaczną działać, będą obowiązywały limity osób oraz ścisły reżim sanitarny. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w piątek przed południem.

ZOBACZ: "Czujemy niesprawiedliwość". Branża hotelarska o przedłużeniu obostrzeń

- Zebranie w tej sprawie zaplanowano na 10:30, a później nastąpi ogłoszenie decyzji - usłyszeliśmy. Na konferencji prasowej ma wystąpić sam premier. - Mateusz Morawiecki przedstawi informacje i dalsze działania w sprawie obostrzeń - na antenie radiowej Jedynki przyznał Michał Dworczyk, szef KPRM.

Od poniedziałku, 1 lutego, sklepy w galeriach handlowych są otwarte, nie ma już godzin dla seniorów. Właściciele hoteli mówili o chaosie komunikacyjnym, dyskryminacji branży i niewypełnianiu obietnic.

Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że sytuacja ma się zmienić od poniedziałku 15 lutego. Wtedy nastąpi odmrożenie branży hotelarskiej.

msl/ "Interia", Polsat News