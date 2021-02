Kolejka przed Muzeum Narodowym. Placówki kultury mogą się otwierać

Przed Muzeum Narodowym w Warszawie ustawiła się we wtorek długa kolejka. Po ponad miesiącu od wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią instytucje kultury - galerie i muzea - mogą wznowić działalność. Część z nich - jak Wawel, Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Muzeum Łazienki Królewskie już działa. Inne - jak Muzeum II Wojny Światowej - planują otwarcie.

Kolejka zwiedzających ustawiała się we wtorek przed Muzeum Narodowym w Warszawie na godzinę przed otwarciem placówki. O godz. 10 zwiedzający zostali wpuszczeni do środka.

Gmach główny jest od wtorku otwarty dla publiczności. Udostępnione są wszystkie muzealne ekspozycje - poinformowała specjalistka w dziale komunikacji MNW Monika Bala. Muzeum można zwiedzać codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18.

Bezpłatnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

- Przez pierwszy tydzień, do niedzieli 7 lutego włącznie, wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych MNW jest bezpłatny - zapowiedziała Bala.

Na zwiedzających MNW czeka, m.in. nowa Galeria Sztuki Starożytnej oraz wystawa czasowa "Polska. Siła obraz" (wyjątkowo przedłużona do 7 lutego).

Czynne jest także Muzeum Narodowe w Krakowie. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. wystawę "Moc muzeum" oraz monograficzną prezentację dzieł Szymona Czechowicza, które wypożyczone zostały z wielu instytucji zagranicznych – obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwość je przedłużenia.

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Maria Anna Potocka powiedziała, że "radość z informacji o odblokowaniu części sektora kultury jest ogromna". - Bardzo się cieszymy - nastąpił wybuch energii, ja jestem w euforii. To oznacza otwarcie, wolność i to, że możemy wreszcie dać ludziom wszystko, co przygotowaliśmy - przyznała.

- Dysponujemy trzema tysiącami metrów kwadratowych przestrzeni. Przez cały czas pandemii dbamy o ciągły przewiew w środku. Podczas zwiedzania ludzie nie cofają się do poprzednich miejsc, w związku z czym się ze sobą nie stykają" - wyjaśniła Potocka.

Zwiedzanie Zachęty w maseczkach

- Bardzo prosimy o maseczki, to warunek podstawowy. Nawet, jeśli ktoś chorował czy był szczepiony. W ten sposób dbamy o innych. Można zmierzyć temperaturę. W dni kiedy zwiedzanie jest bezpłatne rozdajemy wejściówki, by ustalić limit osób - powiedziała Polsat News Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki.

Pierwsi zwiedzający galerię w poniedziałek w południe. "Jesteśmy głodni sztuki" - wyznała kobieta, która wraz z mężem zwiedzała ekspozycję. W Zachęcie otwarto dwie nowe wystawy "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca" oraz "Rhizopolis".

Eksponaty wystawione w Zachęcie można oglądać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zwiedzającym mierzona jest temperatura, wymagane jest zasłanianie twarzy - ust i nosa.

WIDEO: Kolejka przed Muzeum narodowym w Warszawie

Muzeum II Wojny bez kina i gastronomii

W piątek dla zwiedzających otworzy się Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które udostępni wystawę główną oraz czasową "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej" - podała rzeczniczka prasowa MIIWŚ Hanna Mik-Samól. Czynny będzie również sklep muzealny.

Zwiedzanie odbywać się będzie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

- Zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w jednym czasie na wystawie głównej MIIWŚ będzie mogło przebywać 400 osób, a wszystkie urządzenia multimedialne na wystawach, będą działały bezdotykowo w sposób ciągły - wyjaśniła Hanna Mik-Samól. Bedzie także udostępniona darmowa aplikacja dla gości.

Obowiązkowa będzie dezynfekcja dłoni, zakrywanie ust i nosa, zachowanie 2-metrowego dystansu między zwiedzającymi. Zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek oraz zakup biletów przez internet od 5 lutego.

Do odwołania pozostają nieczynne: Kino Muzeum, Bistro Muzeum, Restauracja Vidokova. Nieczynny jest także parking podziemny, który 20 października 2020 r. został przekazany do dyspozycji Centrum testowego COVID-19 drive-thru UCK Gdańsk.

Łazienki i Zamek Królewski

We wtorek otwarte zostało Muzeum Łazienki Królewskie. - Obiekty będą dostępne dla zwiedzających, oprócz Białego Domu i Wodozbioru, które są czynne tylko latem - poinformowała specjalistka ds. kontaktu z mediami Muzeum Łazienki Królewskie Anna Marat.

Otwarty jest także Zamek Królewski w Warszawie. - Właśnie rozpoczynamy obchody Wielkiego Jubileuszu 50-lecia Odbudowy. Do tych obchodów przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu i mamy gotowy Program Wielkich Wystaw, który zainauguruje 23 marca wystawa "Arcydzieła z Watykanu" - podała zastępca dyrektora ds. marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie Elżbieta Ofat.

Można także zwiedzać Wawel w Krakowie.

- Zamek jest przygotowany na przyjęcie widzów – spełnia wszystkie warunki wynikające z obostrzeń sanitarnych - podał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. wystawy "Wawel zaginiony", "Wawel odzyskany", "Sztuka Wschodu. Namioty tureckie" oraz Skarbiec Koronny i Zbrojownię. Niedostępne będą dwie z sześciu części ekspozycji stałej: reprezentacyjne komnaty oraz prywatne apartamenty królewskie, gdzie trwają przygotowania do zapowiedzianej na wiosnę wielkiej wystawy arrasów.

Od poniedziałku otwarte jest także Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Ponad miesiąc bez kultury

Muzea i galerie zostały zamknięte na mocy rozporządzenia 28 grudnia zeszłego roku. Początkowo ograniczenia w funkcjonowaniu muzeów i galerii miały potrwać do 17 stycznia, a następnie do 30 stycznia. Oprócz nich zamknięte zostały także hotele, galerie handlowe i stoki narciarskie.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 1 lutego zostają otwarte sklepy w galeriach handlowych oraz galerie sztuki i muzea z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zaznaczył jednak, że zasady dotyczące działania hoteli, restauracji, pubów i obiektów sportowych pozostają bez zmian do 14 lutego.

hlk/grz/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP