"Polskie obozy" na portalu Politico. Reakcja Muzeum Auschwitz-Birkenau

We wtorek w Politico ukazał się artykuł opisujący historię Samuela Pisara, urodzonego w Białymstoku ocalałego z Holokaustu byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, który później został znanym amerykańskim prawnikiem i pisarzem. Pisarz był także ojczymem Antony'ego Blinkena, który jest kandydatem prezydenta-elekta USA Joe Bidena na stanowisko sekretarza stanu.

"Polskie obozy koncentracyjne"

Jedno ze zdjęć ilustrujących artykuł przedstawia Pisara w Muzeum Auschwitz-Birkenau przy tablicy informacyjnej pokazującej miejscowości, z których deportowano więźniów obozu. Podpisano je jednak jako "mapę polskich obozów koncentracyjnych" (ang. "Map of the Concentration Camps of Poland").

Muzeum zareagowało na Twitterze prosząc o skorygowanie mylnego podpisu i przypominając, że to nazistowskie Niemcy budowały obozy koncentracyjne, a niektóre z nich znajdowały się na terytorium Polski. Muzeum podkreśliło też, że nigdy nie było "polskich obozów koncentracyjnych". Pod wpisem ukazały się liczne komentarze również wzywające Politico do poprawienia tej informacji.

.@politico Please correct. The maps shows the most important locations from where people were deported to Auschwitz. It is NOT a map of camps. There were no "concentration camps of Poland." The camps were built by Nazi Germany in occupied Polish territory.https://t.co/0NspWkTKOI pic.twitter.com/8VVakg8FE9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 19, 2021

Portal po chwili zaktualizował podpis zmieniając przyimek (z angielskiego "of" na "in"), co zmieniło także sens wypowiedzi, zaznaczając, że mapa ilustruje obozy położone w Polsce. W kolejnej wiadomości Muzeum zwróciło uwagę, że w tekście nadal nie skorygowano błędnej informacji opisującej diagram jako mapę obozów, nie miejsc, z których sprowadzano do Auschwitz więźniów. Dodatkowo w umieszczonym w Politico podpisie nie napisano jasno, że zdjęcie wykonano na terenie Muzeum.

.@Politico You made a change, but it does not make sense.

a) Samuel Pisar is in Auschwitz Memorial (not in Auschwitz);

b) it is NOT a map of camps

c) the maps shows different locations from where people were deported to Auschwitz.

d) some camps were located in occupied Poland. pic.twitter.com/FB8zMSl4xT — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 19, 2021

Po kilkunastu minutach serwis poprawił całość podpisu, umieszczając rzetelną informację o tym, co przedstawia zdjęcie i gdzie zostało wykonane. Muzeum Auschwitz-Birkenau podziękował serwisowi za tę korektę w kolejnym wpisie.

dk/ PAP