Nieznane osoby uszkodziły 3 października co najmniej 70 eksponatów w berlińskich muzeach - wynika z ustaleń niemieckich mediów. Do tej pory opinia publiczna nie została o tym poinformowana. Według dziennikarzy, był to jeden z największych ataków na dzieła sztuki i antyki w historii powojennych Niemiec. Doszło do niego w 30. rocznicę zjednoczenia kraju.