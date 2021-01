Czyje płyty kupowaliśmy najchętniej w 2020? Kult i Kazik w pierwszej piątce

Związek Producentów Audio-Video przygotował roczne podsumowanie Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) oraz zestawienie najczęściej odtwarzanych radiowych przebojów. Okazuje się, że Polacy chętnie sięgają po płyty rodzimych wykonawców. Pierwszych 16 miejsc na OLiS za ubiegły rok należy właśnie do nich.

Kult i Kazik w pierwszej piątce

Zestawienie otwiera czwarty w dorobku Quebonafide album "Romantic Psycho". Na drugiej pozycji uplasował się Kult z koncertowym wydawnictwem "Live Pol'And'Rock Festival 2019". Podium zamyka PRO8L3M z płytą "Art Brut 2".

Na czwartym miejscu znalazł się najnowszy solowy album Kazika "Zaraza". Według dziennikarza muzycznego Hirka Wrony, dwie wysokie pozycje Kultu i solowego Kazika w rankingu to efekt afery związanej z usunięciem z "Listy Przebojów" Trójki piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój".

- Kult dostał kilkadziesiąt milionów złotych "w promocji" po aferze w Trójce. Do tego doszedł komentarz pana Świerzyńskiego o tym, że "nikt Kultu nie zna". Pokazuje to siłę social mediów, ale i efekt awantur, które nakręciły słuchalność. Z tego wynika popularność Kultu w 2020 roku, choć jest to oczywiście fenomen muzyczny, podobnie jak Kazik - wielka postać polskiej sceny - zaznaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Miejsce piąte na OLiS należy do pierwszej w zestawieniu - i jedynej w pierwszej dwudziestce - kobiety - sanah, która pozycję tę zawdzięcza albumowi "Królowa Dram".

W 2020 roku całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS wyniosła blisko 1,26 mln egzemplarzy. To spadek w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 23 proc.

Przoduje zagranica

Z kolei w rocznym zestawieniu najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych Airplay, prym wiedli artyści zagraniczni.

Na pierwszym miejscu uplasował się przebój "Blinding Lights" The Weeknd. Pozycja druga - sanah z utworem "Szampan", jako jedyna reprezentująca Polskę w pierwszej dziesiątce listy. Miejsce trzecie należy do Felixa Jaehna, który połączył siły z Vize i Miss Li w utworze "Close Your Eyes".

Do pierwszej dwudziestki rankingu dotarły łącznie 4 utwory polskich wykonawców, w tym dwa należą do sanah (oprócz "Szampana" również "Melodia", który uplasował się na pozycji 11.). Pozostałe dwa wykonywane są przez duety. Na miejscu 15. singiel "Bubbletea" Quebonafide i Darii Zawiałow, a na 16. "Ramię w ramię" Viki Gabor i Kayah. Łącznie w pierwszej setce zestawienia Airplay za rok 2020 polscy artyści zajmują 28 pozycji.

Ranking wykonawców sumujący słuchaczy wszystkich utworów danego artysty odtwarzanych w 2020 roku w polskich stacjach radiowych otwiera Ava Max, na miejscu drugim plasuje się Dua Lipa, a podium zamyka sanah.

