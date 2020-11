Po wypowiedzi lidera Bayer Full w Polsat News wyprzedała się płyta Kultu

W tej chwili złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu. Pierwszy nakład wyprzedał się w całości - napisał Jurek Owsiak na swoim facebookowym profilu. To pokłosie słów Sławomira Świerzyńskiego w Polsat News. Lider Bayer Full w poniedziałek w programie "Debata Dnia" pytał retorycznie "kto by chciał ich płytę kupić".

W poniedziałek Sławomir Świerzyński był gościem w programie "Debata Dnia" w Polsat News. Tematem rozmowy było wstrzymanie wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury. Jednym z jego beneficjentów był zespół Bayer Full, którzy miał otrzymać ponad 550 tys. zł.

"Nie chcemy tych ukradzionych pieniędzy" - napisał z kolei na Facebooku zespół Kult. Poprosił także: "jeśli chcesz nas wesprzeć to kup naszą ostatnią płytę z CD i DVD z koncertu na Polandrock".

O ten wpis deklarację Agnieszka Gozdyra zapytała Świerzyńskiego. - Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem - odpowiedział lider Bayer Full.

- Kto by chciał ich płytę kupić? Bayer Full sprzedał w Polsce 17 i pół miliona płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że "nie chcemy waszych pieniędzy", to... Kto pamięta taki zespół jak Kult, na litość boską? - mówił.

Dotłoczenie nakładu



Sytuację skomentował we wtorek po południu Jurek Owsiak organizator ubiegłorocznego festiwalu oraz wydawca nagranej podczas koncertu płyty Kultu.

Gloria Artis dla Bayer Full Po wypowiedzeniu opinii na temat Kultu przez twórcę disco polo Sławomira Świerzyńskiego... Opublikowany przez Jurka Owsiaka Wtorek, 17 listopada 2020



"Po wypowiedzeniu opinii na temat Kultu przez twórcę disco polo Sławomira Świerzyńskiego zainteresowanie wydaną przez nas i SP Records płytą jest ogromne" - napisał.



Dodał także, że cały dostępny nakład się wyprzedał. "W tym momencie, w tej chwili złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości" - podkreślił.



Gloria Artis



"Więc w sposób nietypowy dla całej dyskusji, która śmiga w internecie, mogę tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi" - ocenił.



"Mało tego - podejrzewam, że może liczyć na order Gloria Artis od obecnie panującego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dawajcie Panowie obydwaj, ile wlezie, bo nadajcie na tych samych falach" - podsumował.

