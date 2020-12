100 najlepszych kawałków 2020 roku. Polskie podium!

Rok 2020 należał do duetu Karaś/Rogucki i kawałka "Bolesne strzały w serce". Utwór promuje album "Ostatni bastion romantyzmu". Karaś/Rogucki to duet, który pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów The Dumplings i Coma. Kuba Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcję, Piotr Rogucki zajmuje się tekstami, a obaj dopieszczają muzykę.

Z pozoru karkołomne połączenie dwóch odmiennych wrażliwości i metryk, dało harmonijny efekt w postaci albumu. „Ostatni bastion romantyzmu” to 11 opowieści o miłości w czasach cybernetycznej zarazy. Premiera odbyła się 14 lutego 2020 roku.

Na miejscu drugim muzycznego podsumowania 2020 roku znalazł się Krzysztof Zalewski z kawałkiem "Annuszka". To z kolei utwór, który promuje album "Zabawa". - "Płyta jest taneczna i nieco mroczna, acz bardziej taneczna niż mroczna. Nocna. To taniec na koniec świata. Nieco apokaliptyczne przemyślenia 35-letniego mężczyzny" – tak "Zabawę" widzi jej twórca.

Na trzecim miejscu wylądowała ekipa Męskie Granie Orkiestra 2020 z utworem "Świt". Łącznie w pierwszej dziesiątce listy Muzotop 2020 znalazło się 6 polskich kompozycji.

Muzotop 2020 - pierwsza dziesiątka najlepszych kawałków w mieście!

1 Karaś/Rogucki Bolesne strzały w serce 2 Krzysztof Zalewski Annuszka 3 Męskie Granie Orkiestra 2020 Świt 4 Black Pumas Colors 5 Nothing But Thieves Is Everybody Going Crazy? 6 Harry Styles Watermelon Sugar 7 Kasia Lins Koniec świata 8 The Weeknd Blinding Lights 9 sanah Szampan 10 Swiernalis feat. Piotr Rogucki Ogrodnik

Muzotop 2020 to siódma edycja plebiscytu organizowanego przez redakcję radia MUZO.FM. Rok wcześniej szczyt listy należał do Clock Machinę i piosenki "Prognozy". W 2018 Słuchacze wybrali kawałek tercetu Kortez, Podsiadło, Zalewski - "Początek". W 2017 roku numerem 1. był kawałek grupy Nothing But Thieves - "Amsterdam", w 2016 na szczycie znalazł się Krzysztof Zalewski z utworem "Miłość Miłość". W 2015 roku pierwsze miejsce należało do Florence And The Machine - "What Kind Of Man", a w 2014 roku numerem jeden była Sia z kawałkiem "Chandelier".

