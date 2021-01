Poseł Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS. "Nie zaszczepiłem się poza kolejnością"

"Zasady obowiązują wszystkich" - napisał we wtorek po godz. 22 Krzysztof Sobolewski.

Z nieoficjalnych informacji "Nowości Toruńskich" wynika, że wśród zaszczepionych w poniedziałek w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku miał się znaleźć poseł Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie pracownik naukowy UMK, Zbigniew Girzyński.

ZOBACZ: Dworczyk: padł dobowy rekord liczby szczepień w Polsce

- Nie będę komentował tych informacji. W sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi proszę się kontaktować z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - powiedział "Nowościom" we wtorek rano Girzyński, który jest zatrudniony na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Girzyński odsyła do rzecznika

PAP zapytała posła PiS o tę sprawę. - We wszystkich sprawach, które nie są związane z wykonywaniem przeze mnie mandatu poselskiego, a dotyczą mojego podstawowego miejsca pracy, jakim jest UMK zgodnie z zasadami, jakie mnie i każdego wykładowcę naszej uczelni obowiązują osobą kompetentną i właściwą do udzielania informacji jest rzecznik prasowy UMK - prof. Marcin Czyżniewski - odpowiedział.

ZOBACZ: Spór o pomoc dla przedsiębiorców. "Gdybyśmy pomagali wszystkim, mówilibyście, że to rozdawnictwo"

- Nie mogę potwierdzić bądź zaprzeczyć tym informacjom, gdyż nie wiem, czy poseł Girzyński się zaszczepił. Wiem, że miał do tego prawo na mocy rozporządzania Ministra Zdrowia z 14 stycznia. Dotyczyło ono szczepienia pracowników uniwersytetu - podkreślił Czyżniewski.

Przyznał, że już w grudniu na UMK prowadzone były zapisy chętnych na szczepienia. Wówczas zdaniem Czyżniewskiego możliwe było zgłoszenie wszystkich osób pracujących na uczelni, a chętnych było 1100. Po zmianie przepisów - 14 stycznia - tę grupę zmniejszono do wykładowców akademickich.

- Mogę więc potwierdzić, że prof. Girzyński, jako pracownik naukowy UMK, mógł skorzystać z takich przepisów. Dotyczą one zresztą nie tylko naszej uczelni, ale wszystkich w Polsce. Wiedzy o indywidualnych szczepieniach poszczególnych osób nie mam - podkreślił.

Oświadczenie Girzynskiego

"W związku z informacjami jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej informuję, że podobniej jak inni pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymałem 22 grudnia 2020 r. list od Rektora UMK następującej treści: W związku z możliwością objęcia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szczepieniami przeciwko COVID-19 osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć zaszczepienia się za pośrednictwem formularza w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00. "Uwaga! W tym samym terminie, tj. do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 należy dostarczyć do portierni Rektoratu wydrukowane i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych szczepieniem" - napisał Girzyński.