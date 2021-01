Niedzielski został zapytany w Radiu Zet, czy możliwe jest otwarcie szkół od 8 lutego.

- Nie, ja absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki - powiedział minister.

Jak dodał, jeżeli okaże się, że otwarcie szkół dla uczniów z klas 1-3 nie przyniosło wzrostu odsetka zachorowań, to pojawi się przestrzeń do podejmowania dalszych decyzji.

Na razie - podkreślił Niedzielski - w kwestii szkół "nic nie będzie się działo".

"Dobre dane ze szkół"

O powrót dzieci do szkół był również pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że widać pewną stabilizację pandemii w Polsce, ale jednak w innych krajach widać "dynamikę koronawirusa i pandemii". - Widzimy, co robią inne rządy, w tym rządy Niemiec czy Wielkiej Brytanii, czy Francji. To wszystko są naczynia połączone, nie jesteśmy wyspą, do której to wszystko nie dociera, więc musimy brać to wszystko pod uwagę - zaznaczył.

- W drugim tygodniu lutego będziemy chcieli ponownie przetestować nauczycieli, którzy wrócili do szkoły. To będzie materiał dla epidemiologów, wirusologów, na podstawie tego oraz wszystkich pozostałych danych, które spływają na bieżąco, będzie podejmowana decyzja - poinformował.

Czarnek przytoczył też - jak ocenił - dobre dane ze szkół, bo - mówił - wśród dzieci z klas 1-3, które poszły do szkoły 18 stycznia, "frekwencja utrzymuje się na poziomie niemal 100 proc., 99,5-99,6 proc.".

Planujemy kontynuację tematu.

WIDEO - "Raport": korupcja w jednej z największych komend w kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP