Spór o pomoc dla przedsiębiorców. "Gdybyśmy pomagali wszystkim, mówilibyście, że to rozdawnictwo"

- Tarcza nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców mimo tego, że było bardzo dużo głosów o to, by odejść od kodów PKD - mówił w "Debacie Dnia" Wojciech Warski, przedsiębiorca i ekspert "Team Europe". - Pan uprawia demagogię. Słuchaliśmy wszystkich przedsiębiorców, o jakie kody PKD powinny być tarcze uzupełnione - odparł Bartosz Marczuk z Polskiego Funduszu Rozwoju.

- W tym jest rzecz, że ta tarcza nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, mimo tego, że było bardzo dużo głosów o to, by odejść od kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności - red.). Po prostu są firmy, które ponoszą straty, są firmy, które maja 90 proc. spadek obrotów albo i 100 proc., bo kompletnie zaprzestały działalności - mówił w Polsat News dr Wojciech Warski, przedsiębiorca i ekspert "Team Europe".

- Pan uprawia demagogię. Słuchaliśmy wszystkich przedsiębiorców, o jakie kody PKD powinny być tarcze uzupełnione. Uzupełniliśmy je. Boję się natomiast jednej rzeczy, że wy w tym krytykowaniu poszliście tak daleko, że gdybyśmy zrobili tarcze dla wszystkich, to byłoby, że rozdawnictwo - odparł były minister pracy Bartosz Marczuk z Polskiego Funduszu Rozwoju.

WIDEO: Zobacz fragment "Debaty Dnia"

- Je st taka bajka o niedobrych chłopcach rzucających kamieniami w żaby. Żaby na końcu upominają: "przestańcie, dla was to jest igraszka, a nam idzie o życie". I bardzo proszę, by pan prezes nie obudowywał się kodami PKD, tylko zaczął myśleć w kategoriach ludzi - mówił Warski.

- Co w pana wstąpiło? My nie mamy szacunku do przedsiębiorców przedstawiając Tarczę 1.0? Proszę porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy dostali pomoc i nie pokazywać tylko tej czarnej strony. Przedsiębiorcy dostają pomoc z tarczy - podkreślił Marczuk.

WIDEO - Co najmniej rok opóźnienia w budowie górskiego odcinka ekspresowej zakopianki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News