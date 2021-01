Dworczyk: padł dobowy rekord liczby szczepień w Polsce

"Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce" - poinformował na Twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

"Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już pierwszą dawką przeszło 775 tys. osób. Dziękujemy wszystkim, którzy udowadniają, że #NarodowyProgramSzczepień działa" - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk.

Minister zdrowia podkreśla, że "mamy zagwarantowany dostęp do ok. 85 mln dawek, co pozwoli na zaszczepienie ok. 50 mln osób".

"Jesteśmy w pełni zabezpieczeni" - ocenił na Twitterze Adam Niedzielski.

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień.

- Poza Konfederacją wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju, bo to jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią - poinformował Dworczyk po spotkaniu w KPRM.

jo/sgo/ polsatnews.pl