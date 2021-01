Którzy ministrowie zostali zaszczepieni? Oficjalne dane

Zdaniem Leszka Millera szczepienia poza kolejnością odbywają się w szpitalu MON przy ul. Szaserów oraz szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. - Z tego co słyszę, to tam się szczepi kwiat obecnych władz. I oni już dawno są zaszczepieni – powiedział w rozmowie z "Super Expressem". - Nikt nic na ten temat nie mówi, bo to są pewnie poufne dane. Ale warto zająć się nie tylko tym, co stało się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale miejscami, gdzie szczepienia poza kolejnością przebiegają na ogromną skalę - dodał.

Miller zaszczepił się na WUM w grudniu, gdy szczepiona była grupa zero, czyli medycy.

Informacje przekazane przez Millera zdementował szef Centrum Informacyjnego Rządu. "Nie jest prawdą, że członkowie rządu (czy "kwiat władz") są zaszczepieni. Wszyscy czekają na swoją kolej, z resztą inaczej niż były premier" - napisał Tomasz Matynia.

#FakeNews Proszę nie zostawiać nigdzie kłamstw i niedopowiedzeń. Nie jest prawdą, że członkowie rządu (czy "kwiat władz") są zaszczepieni. Wszyscy czekają na swoją kolej, z resztą inaczej niż były premier na którego Pani redaktor się powołuje... — Tomasz Matynia (@tomaszmatynia) January 19, 2021

Jak wyjaśniono na twitterowym profilu akcji #SzczepimySię, "jedyną osobą z rządu, która została zaszczepiona jest Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, który jest lekarzem kwalifikującym się do szczepienia w grupie 0".

Szczepienia poza kolejnością

Minister Zdrowia poinformował, że zakończona 8 stycznia kontrola NFZ w WUM wykazała, że z 450 dawek szczepionki, przeznaczonych dla personelu medycznego tej placówki, zaszczepiono blisko 200 osób, które nie były pracownikami WUM.

Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

