Wysadzili bankomat. Pożar i ewakuacja

Do wysadzenia bankomatu doszło w sobotę nad ranem w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Maszyna została wskutek eksplozji zniszczona, wybuchł także niewielki pożar, który ugasili strażacy. Z budynku przy ul. Kościelnej, w którym zainstalowany był gotówkomat, ewakuowano jedną osobę. Śledztwo prowadzi policja.

Policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu w sobotę przed godz. 4 - poinformowała oficer prasowa policji w Bolesławcu asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska. Według miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej zgłoszenie o zdarzeniu nadeszło o godz. 3:39.

Pieniądze uległy spaleniu

- Obecnie trwa zabezpieczanie śladów, przesłuchujemy też świadków - przekazała w sobotę rzeczniczka policji. Dodała, że na razie nie udało się ustalić sprawców zdarzenia. Nie wiadomo też, jaką sumę pieniędzy ukradziono.

- Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. bankomat uległ w znacznej części spaleniu, w tym również spaleniu uległa gotówka, która w nim się znajdowała - powiedziała polsatnews.pl asp. szt. Kublik-Rościszewska.

W pomieszczeniu, w którym znajdowało się urządzenie, wybuchł pożar. Nadpaleniu uległ także fragment elewacji budynku. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - przekazał dyżurny wojewódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Przy pomocy gaśnicy proszkowej dogaszono palącą się elektronikę - podała Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu. W budynku pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie energią elektryczną. Strażacy przeszukali pomieszczenie banku znajdujące się w budynku wielorodzinnym, by sprawdzić, czy nikt nie został poszkodowany.

To nie pierwszy zniszczony bankomat

Strażacy skontrolowali także lokale mieszkalne pod względem obecności tlenku węgla. Ewakuowano jedną osobę, która jednak nie potrzebowała pomocy medycznej.

Na miejscu pracowało siedem jednostek straży pożarnej, policja i prokurator.

W grudniu 2018 roku pod osłoną nocy złodzieje podjechali do innego bankomatu w Nowogrodźcu ciągnikiem. Założyli na maszynę pasy do holowania, po czym wyrwali urządzenie z podłoża i przenieśli do samochodu. Ukradli pół miliona złotych.

Grupa została rozpracowana przez policję po tym, jak podczas kolejnej, nieudanej próby kradzieży "na ciągnik" funkcjonariusze zatrzymali po pościgu jednego podejrzanego. według policji w Bolesławcu sprawcy tego napadu zostali już skazani.

hlk/zdr/ polsatnews.pl, PAP