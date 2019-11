Żołnierz WOT i policyjny kontrterrorysta mieli wysadzać bankomaty

Mężczyźni są podejrzani o wysadzenie gazem w lipcu i sierpniu tego roku dwóch bankomatów w miejscowościach Krempachy k. Nowego Targu i Słopnice k. Limanowej. Ukradli z nich kolejno 33 tys. i 30 tys. zł.

Grozi im do 10 lat więzienia. Wobec obu sąd orzekł środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policyjnego.

Policjant zostanie wydalony ze służby

Jeden z podejrzanych jest funkcjonariuszem pododdziału kontrterrorystyczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak poinformował Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji, został on zawieszony w czynnościach i wdrożono procedurę zmierzającą do wydalenia go ze służby.

Drugi z mężczyzn służył w tej samej jednostce, a teraz jest żołnierzem WOT.

