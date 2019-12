Wysadzili bankomat na łódzkim osiedlu. Szuka ich policja

Do zdarzenia doszło w sobotę o godz. 3:00 na osiedlu Retkinia. Nieznani, sprawcy wysadzili bankomat przy ul. Armii Krajowej, zabrali z niego jedną z kilku kaset z pieniędzmi, a następnie uciekli samochodem marki Audi.

- Jak wynika z zapisów monitoringu, dwaj mężczyźni odjechali w kierunku Pabianic. Około godz. 6:00 straż pożarna poinformowała policję o wezwaniu do płonącego pojazdu w lesie w miejscowości Dłutówek. Wszystko wskazuje na to, że było to audi, którym uciekli sprawcy włamania do bankomatu - poinformował asp. szt. Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

ZOBACZ: Żołnierz WOT i policyjny kontrterrorysta mieli wysadzać bankomaty [WIDEO]

"To mogła nie być ich pierwsza kradzież"

- Funkcjonariusze podejrzewają, że to nie ich pierwsza kradzież. Byli bardzo dobrze przygotowani, zamaskowani - relacjonowała Żarska.

Na miejscu pożaru przeprowadzono policyjne oględziny. Przypuszcza się, że po podpaleniu audi, najprawdopodobniej kradzionego, włamywacze oddalili się innym pojazdem.

Gwis podał, że sprawcom kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

WIDEO: Wysadzono bankomat na łódzkim osiedlu Retkinia

WIDEO - "Prawo w Polsce za PiS stanowione jest nocą" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ PAP, Polsat News