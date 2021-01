Dworczyk: w imieniu premiera zapraszam opozycję na dyskusję w sprawie szczepień

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zwrócił się z apelem do opozycji o merytoryczną dyskusję dotyczącą akcji szczepień.

Zaproszenie dla opozycji do dyskusji

- Zapraszam w imieniu premiera Morawieckiego na wtorek na godz. 9:00 do Kancelarii prezesa Rady Ministrów przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Program Szczepień - powiedział Michał Dworczyk.

- Rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków, to jest apel do opozycji - proszę was nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu - mówił do opozycji szef KPRM.

- Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę. Przyjmiemy chętnie każdą dobrą, merytoryczną radę - dodał.

- Apelujemy do wszystkich polityków w Polsce, aby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki. Żebyśmy wyciągnęli poza nawias bieżącej polityki wyciągnęli kwestię szczepienia Polaków. Jest to niezwykle ważny program z punktu widzenia całego kraju. tu nie ma żadnych barw politycznych. Wszyscy powinniśmy zrobić ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, żeby nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień - powiedział Dworczyk.

Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi opozycji, która poinformowała o organizacji w całym konferencji poświęconych Narodowemu Programowi Szczepień. Dworczyk przypomniał, że mimo początkowego słabego zainteresowania szczepieniami obecnie chce się zaszczepić 60 proc. Polaków. - Pracujmy nad tym wspólnie, żeby jeszcze więcej osób było gotowych się zaszczepić - powiedział.

Wtórował mu minister zdrowia Adam Niedzielski, który powiedział, że w sprawie Narodowego Programu Szczepień potrzebna jest rzeczowa dyskusja "w spokojnej atmosferze", "bez sporu politycznego" i "nerwowej sytuacji".

Rozpoczęły się szczepienia seniorów

W poniedziałek rozpoczęły się szczepienia populacyjne seniorów powyżej 70. roku życia



- Chciałbym seniorom podziękować. Przez ostatnie dni apelowaliśmy, żeby seniorzy wykorzystywali do rejestracji infolinię, smsy, stronę internetową, żeby nie udawali się osobiście do przychodni, ponieważ rodzi to pewne zagrożenia ze względu na pogodę i kontakt z osobami chorymi, a w konsekwencji zakażenie - powiedział minister.

- Dzisiaj nie ma już kolejek przed przychodniami. Dziękujemy, że seniorzy ze zrozumieniem podeszli do tych apeli - powiedział Michał Dworczyk.

- Pomimo tego, że dzisiaj nie mamy szczepionek, to wszystkie informacje zostawiane na infolinii, stronie internetowej czy w systemie sms-owym gwarantują, że jak tylko pojawią się w Polsce szczepionki będziemy dzwonić i zapraszać na konkretny termin szczepienia - powiedział Dworczyk.

Niedzielski: pandemia się stabilizuje

- Dzisiejsze wyniki epidemiczne wskazują, że pandemia się stabilizuje. Mamy poniżej 2,5 tysiąca przypadków - powiedział minister zdrowia.

- Zajętość łóżek również spadła poniżej 15 tysięcy. W listopadzie kiedy mieliśmy szczyt pandemii ta zajętość przekraczała 23 tysiące. Dzisiaj możemy realizować szczepienia w atmosferze spokojniejszej w atmosferze takiej, ze liczba zachorowań jest mniejsza - powiedział Adam Niedzielski.

Według szefa resortu zdrowia to ważne, "abyśmy szczepili się zdrowi".

Jak dodał Niedzielski, ważne jest budowanie wokół szczepień atmosfery "zgody narodowej i spokojnej debaty".

Przypomniał, że w ostatni piątek została zmodyfikowana kolejność szczepień, a na listę została wprowadzona grupa osób, które są obciążone chorobami i znalazły się tuż za seniorami.

- Nasz program szczepień jest naszym dobrem narodowym - powiedział szef resortu zdrowia, który dołączył się do podziękowań dla seniorów.

- Dziś kolejki przed przychodniami są już kolejkami do samych szczepień - powiedział Niedzielski.

