Odwołana dostawa szczepionek Moderny. Miały trafić do Polski we wtorek

Podczas wspólnego briefingu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa KPRM obaj politycy apelowali, aby szczepienia przeciw COVID-19 zostały wyłączone poza spór polityczny. - Niestety dzisiaj rano przyszła do nas informacja, że dostawa szczepionki Moderna jutro została odwołana i została przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend, więc jest to kolejne kilka dni, kiedy kolejny producent informuje w ostatniej chwili o zmianie terminu dostawy - poinformował Dworczyk.

- Mamy dwie możliwości do wyboru: albo zaczniemy znowu okładać się politycznymi pałkami, mówię o nas, politykach, albo wspólnie będziemy starali się robić wszystko, żeby program, mimo tych trudności zewnętrznych, trudności na które polski rząd czy polska klasa polityczna nie ma wpływu, aby ten program był realizowany - powiedział szef KPRM.

Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Kolejna ich pula miała trafić do naszego kraju w tym tygodniu.

"Chcemy dystrybuować ją stopniowo do wybranych szpitali"

W poniedziałek - jak zapowiadał prezes Agencji Rezerw Materiałowych - miała ona zostać dostarczona do czterech szpitali węzłowych: w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Kuczmierowski podkreślił, że dystrybucja szczepionek Moderny, ze względu na jej niewielką ilość, jest obecnie traktowana jako uzupełniająca do tej od firmy Pfizer.

- Szczepionek Moderny jest na tyle mało, że chcemy dystrybuować ją stopniowo do wybranych szpitali. Muszą one mieć szczególną kontrolę nad procesem szczepienia. Jednocześnie cały czas prowadzimy dystrybucję szczepionek Pfizera, dlatego nie chcemy wprowadzać zamieszania kilkoma rodzajami szczepionek w danym punkcie - powiedział szef ARM.

Zapowiedział wówczas, że w tym tygodniu szczepionka Moderny będzie sukcesywnie trafiała do szpitali węzłowych. - W najbliższy poniedziałek trafi ona do czterech szpitali i to będą dostawy w okolicach 10 tys. dawek łącznie. Natomiast w ciągu tygodnia będą one sukcesywnie rosły i będziemy w miarę elastycznie uzupełniać Moderną potrzeby tych wybranych szpitali - wskazał.

