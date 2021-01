Ścieki z fabryki przetworów na oblodzone ulice. Tak Niemcy zastępują sól drogową

Przy użyciu ścieków z fabryki przetworów walczą z zimą w Bawarii od sezonu 2019/2020. "Recyklingujemy resztki słonej wody z firmy Develey, zmniejszając w ten sposób ilość soli, która dostaje się do środowiska" - tłumaczył wówczas minister transportu Hans Reichhart.

Nowa metoda sprawdziła się w usuwaniu lodu i śniegu z ulic miasta Dingolfing. W przyszłości, według planów, słona woda z fabryki ma zastąpić do 1000 ton soli drogowej.

Do tej pory po wyprodukowaniu przetworów woda trafiała do kanalizacji. Ma ona 7-procentową zwartość soli. Teraz, w ramach pilotażowego programu, jest ona przerabiana na 21-proc. solankę, odpowiednią do walki z zimą na drogach - informuje serwis br.de.

O metodzie, która sprawdziła się w Dingolfing, wspomniał niemiecki WWF.

Sól drogowa "daje w kość" czworonogom

Sól drogowa jest utrapieniem i przyczyną bólu dla wielu psów w miastach. Właściciele często decydują się zakładać na ich łapy buty, by chronić pupili.

"ROCKY GLUTOA gotowy do walki z chlorkiem sodu!" - napisali właściciele psa o imieniu "Gluten", którzy w mediach społecznościowych opisują sytuację czworonogów w Warszawie.

"@trzaskowskirafal prosimy o pomoc, bo to boli bardzo, niektóre pieski kładą się na śniegu z bólu i wyją" - dodali właściciele, apelując do prezydenta miasta.

Wśród komentarzy można znaleźć opinie innych opiekunów zwierząt, którzy także informują, że podczas spacerów ich podopieczni cierpią.

"Ograniczamy użycie soli"

"W Warszawie ograniczamy użycie soli i innych substancji chemicznych do minimum. Chodniki czy okolice przystanków WTP są odśnieżane i posypywane jedynie piaskiem. O to samo apelujemy do pozostałych zarządców terenów czy osiedli" - napisała w jednym z postów (20 stycznia) Karolina Gałecka, rzecznik prasowy ms. st. Warszawy.

Ruch miejski "Miasto jest Nasze" zbiera podpisy pod petycją o wprowadzenie zakazu używania soli do odśnieżania chodników w Warszawie.

