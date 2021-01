Wierny pies Boncuk. Przychodził przed szpital, w którym był jego właściciel

Wierny pies Boncuk przez prawie tydzień przychodził przed szpital na północy Turcji, do którego trafił jego chory właściciel - poinformowała w czwartek agencja AP.

Boncuk, czyli "Koralik", biegł za karetką, która 14 stycznia przewoziła jego właściciela Cemala Senturka do szpitala w mieście Trabzon. Córka Senturka, Aynur Egeli, powiedziała, że zabierała psa do domu, ale zwierzę uciekało i wracało do placówki.

Trabzon'da sahibini hastane kapısında 6 gün boyunca bekleyen Boncuk,sonunda sahibine kavuştu. 🙏

Evden kaçıp kaçıp sahibinin yattığı hastane kapisindsn ayrilamayan Boncuk büyük bir azimle sahibinin odasına bile çıkmıştı😊 İkisinin kavuşmaları görenler gözyaşlarını tutamadı.. pic.twitter.com/Mv6zvd087x — Masum Gözler (@masum_gozler) January 20, 2021

"Też ciągle za nim tęsknię"

- Przychodzi codziennie około 9 rano i czeka do zmroku. Nie wchodzi do środka. Kiedy otwierają się drzwi, zagląda - opowiadał agencji DHA w środę ochroniarz pracujący w szpitalu Muhammet Akdeniz.

AP

- Jest do mnie bardzo przywiązany. I ja też ciągle za nim tęsknię - wyjaśnił Senturk. Mężczyzna został wypisany ze szpitala w środę i wrócił do domu z psem.

ms/ PAP