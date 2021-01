Rok 2020 jednym z najcieplejszych w historii

Mimo pandemii koronawirusa oraz idących za tym ograniczeń w komunikacji i transporcie, mijający rok był jednym z najcieplejszych jakie odnotowano. Ograniczenie spalania paliw o 7 proc. w skali świata z powodu pandemii nie zmniejszyło emisji CO2.

Analiza pochodzi z serwisu Copernicus Climate Change Service działającego w ramach Unii Europejskiej. Organizacja zajmuje się śledzeniem zmian klimatycznych i badaniem średnich temperatur na świcie.

Niebezpiecznie blisko progu



Z komunikatu wynika, że ubiegłoroczne temperatury były średnio o 0,6 stopnia Celsjusza wyższe niż w latach 1981-2010 i 1,25 stopnia Celsjusza wyższe niż w epoce przemysłowej (czyli w latach 1800-1900).

