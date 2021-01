Coraz więcej żubrów w Polsce. Podwoiła się ich liczba

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, dr Michał Krzysiak zaznaczył, że populacja żubra wciąż się rozrasta. W czerwonej księdze gatunków zagrożonych International Union for Conservation of Nature (IUCN) ssak ten nie jest już klasyfikowany jako gatunek bliski wyginięciu. Jego status zmienił się na gatunek zagrożony.

- Cieszy nas to, bo ciężka praca leśników, przyrodników, weterynarzy, opiekunów zwierząt, naukowców daje efekty. Od 2008 do 2019 roku liczba żubrów się podwoiła - z około 4 tys. do 8 tys. Jest to pewien sukces. W polskim prawie nic się nie zmienia, żubr nadal ma status gatunku chronionego. Będziemy o niego dbać - wyjaśnił na antenie Polsat News.

Gdzie spotkamy żubra?

Najwięcej żubrów mieszka w Puszczy Białowieskiej. Oprócz tego, ssaki te spotkamy w Puszczy Knyszyńskiej, Boreckiej, Augustowskiej, w okolicach Wałcza na Pomorzu Zachodnim oraz w Bieszczadach (tam żyją osobniki z linii nizinno-kaukaskiej).

- Na koniec 2019 roku w rejonie Puszczy Białowieskiej naliczyliśmy ich około 770. W poniedziałek startujemy z ponownym liczeniem. Wtedy będziemy znać pełną, dokładną liczbę tych zwierząt na koniec 2020. W puszczy mamy żubry na wolności, w BPN mamy 3 grupy hodowlane, z czego tę z Rezerwatu Pokazowego Żubrów codziennie mogą zobaczyć turyści - mówił Krzysiak.

Żubr, największe obecnie lądowe zwierzę Europy, jest nierozerwalnie utożsamiany z Puszczą Białowieską i Białowieskim... Opublikowany przez Białowieski Park Narodowy Piątek, 15 stycznia 2021

Nowe stado

W bieżącym roku powstanie nowe stado hodowlane żubrów. Ssaki z Puszczy Boreckiej trafią do województwa lubelskiego, na teren nadleśnictwa Janów Lubelski.

Wszystkie żubry żyjące na świecie mają swoją praojczyznę w Puszczy Białowieskiej. Zwierzęta te chętnie przyjmuje Hiszpania.

- Jest tam dużo terenów z dobrą i soczystą paszą. Widziałem, jak żubry godzinami zajadały się żołędziami z dębu hiszpańskiego. Ten widok napawał mnie optymizmem - podkreślił Krzysiak.

