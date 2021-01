Pojemnik na plastikowe nakrętki w kształcie fiata 126p. "Celem akcji ekologia"

Pierwszy nietypowy pojemnik pojawił się na osiedlu Złote Łany, przy ul. Podgórze, w okolicach bloku pod numerem 18.

"Umiejscowienie pierwszego malucha nie jest przypadkowe. To robotnicze osiedle Złote Łany, gdzie mieszkali pracownicy firmy FSM, produkującej maluchy" - mówił Maksymilian Pryga, radny oraz jeden z inicjatorów całej akcji, cytowany w komunikacie miasta Bielsko-Biała.

Jak dodał, "pierwszy historyczny maluch prawdopodobnie został wyprodukowany przez pana, który mieszkał przy ul. Podgórze 20".

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

"Celem naszej akcji jest ekologia"

Kolor pojemnika w kształcie fiata 126p - czerwony - nawiązuje do pierwszego malucha, który zjechał z linii produkcyjnej w Bielsku-Białej.

"Celem naszej akcji jest ekologia" - zaznaczył zastępca prezydent w Bielsku-Białej Adam Ruśniak. Jak dodał, zebrane plastikowe nakrętki "posłużą jako darowizna dla potrzebujących". W dniu prezentacji pojemnika obok niego stanął również oryginalny fiat 126p.

Do malucha można wrzucać plastikowe nakrętki po produktach spożywczych np. po napojach i jogurtach, a także te po chemii gospodarczej. Urząd miasta przypomina, by nie zostawiać w pojemniku innych przedmiotów. Dodatkowo warto pamiętać, by sprawdzić przed oddaniem zakrętek, czy nie mają tekturowej uszczelki. Jeśli tak, należy się jej pozbyć przed wrzuceniem do kontenera.

Łącznie na terenie miasta ma pojawić się pięć pojemników w kształcie kultowego malucha. Następny najprawdopodobniej będzie na osiedlu Karpackim.

