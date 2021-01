Zgwałcił 14-latkę i próbował ukamienować. Dziewczynka wskazała sprawcę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Rodzice 14-latki byli zaniepokojeni, że ich córka długo nie wraca do domu. Wieczorem rozpoczęli poszukiwania.

Nastolatkę znaleziono niedaleko rodzinnej farmy, w nullah - suchym korycie rzeki. Dziewczynka była ciężko ranna, ale przytomna. Z powodu braku miejsc w okolicznych szpitalach, przewieziono ją do Centrum Uniwersyteckiego w Nagpur, znajdującego się ponad 200 kilometrów od jej wioski. Po badaniu lekarze przekazali, że jest w stanie niezagrażającym życiu.

W drodze do szpitala nastolatka opisała policjantom przebieg wydarzeń. Przekazała, że zaatakował ją 35-letni sąsiad rodziny. Mężczyzna miał ją zgwałcić, a następnie wrzucić do nullah i obrzucić kamieniami. Jeden z nich trafił ofiarę w szczękę.

Wkrótce potem 35-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty pobicia i gwałtu. Policja przekazała również, że wbrew wcześniejszym doniesieniom, napastnik nie "zakopał ofiary żywcem".

Kolejny atak

The "Sun" przekazał, że rodzina 14-latki należy do dalitów (pariasów) - to określenie na ludzi należących do najniższych kast w Indiach. Tradycyjnie do "niedotykalnych" zalicza się osoby wykonujące pracę fizyczną lub "nieczyste zawody" - polegające m.in. na zabijaniu zwierząt (rzeźnicy, rybacy) i te mające kontakt z płynami ustrojowymi drugiego człowieka (sprzątacze, pracze).

Pomimo uznania stosowania sankcji wobec dalitów za bezprawne w konstytucji z 1950 r., system kastowy nadal utrzymuje się w społeczeństwie. Media wskazują, że gwałt na 14-latce z Betul, to kolejny atak na kobiety i dziewczynki z najniższych kast w ostatnich miesiącach.

W listopadzie 16-latka z Aliganj została zgwałcona, gdy zabrała swojego młodszego brata do publicznej toalety. Z kolei we wrześniu 22-letnia kobieta z Balmarpur, została zaatakowana i zamordowana, gdy wracała z pracy. Dwa dni wcześniej 20-latka z Dehli zmarła od odniesionych obrażeń w wyniku gwałtu dokonanego przez czterech mężczyzn z wyższej kasty.

