Zmiana kolejności szczepień. "Korygujemy błąd"

Dworczyk poinformował, że w Polsce zaszczepionych zostało 530 tys. osób. Do miejsc szczepień dostarczono ponad 757 tys. dawek, a w magazynach pozostało prawie pół miliona szczepionek.

- To oznacza, że redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer wpłynęły na zaburzenie balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać, tzn. staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie. Natomiast teraz po modyfikacji harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer my zmieniliśmy nasz harmonogram w taki sposób, żeby osoby, które otrzymały pierwszą dawkę miały gwarancję otrzymania drugiej dawki, bo bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną w Narodowym Programie Szczepień - powiedział.

"Nie będzie opóźnień"

Ponadto Dworczyk zapewnił , że nie będzie opóźnień w rozpoczęciu szczepień grupy pierwszej, czyli seniorów po 70. roku życia. Przypomniał również, że w związku z ograniczeniem dostaw preparatu Pfizera konieczne było spowolnienie procesu szczepienia grupy zero, czyli pracowników medycznych.

- Ale cały czas ten proces kontrolujemy i jeżeli tylko producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramu dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien postępować dalej w sposób niezaburzony - dodał.

Wideo: cała konferencja ws. zmiany w programie szczepień

- Do dzisiaj, za pośrednictwem trzech kanałów, zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80. roku życia. Jeżeli byśmy do tego dodali seniorów z DPS-ów (domów pomocy społecznej - red.), którzy już są w tej chwili szczepieni powyżej 80. roku życia, to mamy grupę ponad 700 tys. pacjentów 80 plus, którzy już są szczepieni albo zarejestrowani na konkretny termin szczepienia" - podsumował szef KPRM pięć pierwszych dni, w których ta grupa osób otrzymała możliwość rejestrowania się na szczepienie. Ma ono ruszyć 25 stycznia. Obecnie - od 18 do 22 grudnia - szczepieni są seniorzy w DPS.

Korekta rozporządzenia

Szef Kancelarii Premiera przyznał na środowej konferencji prasowej, że w ostatnim czasie do resortu zdrowia i KPRM wpłynęło szereg uwag i wniosków dotyczących ustalonej kolejności szczepień, m.in. ze strony Rady ds. Medycznych przy Premierze Mateuszu Morawieckim. - Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe - dodał Dworczyk.

Jak mówił, w każdym procesie decyzyjnym mogą pojawić się błędy, które trzeba skorygować. - I dzisiaj korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej (...), podziału etapu pierwszego na trzy części - poinformował szef KPRM.

Podział na grupy

Według niego w części 1A zaszczepieni mają zostać seniorzy powyżej 60 roku życia, w części 1B - osoby z chorobami przewlekłymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a w części 1C - nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

Dworczyk zapowiedział, że wkrótce zmienione zostanie rozporządzenie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.

Zmiana kolejności szczepień - etap I #NarodowyProgramSzczepień:



➡ 1a. seniorzy 60+

➡ 1b. osoby z chorobami przewlekłymi

➡ 1c. nauczyciele i służby mundurowe.#SzczepimySię pic.twitter.com/quS7XSBjJa — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 20, 2021

Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że utrzymana zostaje możliwość wcześniejszego szczepienia, niż to wynika z wieku, dla osób, które posiadają pewne schorzenia. Osoby takie muszą się zgłosić do swego lekarza prowadzącego po skierowanie na szczepienie i wówczas mogą otrzymać zabieg wcześniej.

Dworczyk poinformował ponadto, że w pomoc przy rejestracji seniorów włączy się Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Polityk zaapelował też do seniorów, by w większym niż dotychczas zakresie korzystali z infolinii dedykowanej programowi szczepień. - Ten sposób jest bardziej bezpieczny i prostszy do rejestracji - podkreślił szef KPRM.

Szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia

Na konferencji prasowej Dworczyk powiedział też, że wolnych terminów szczepień, które zostaną zrealizowane do końca I kwartału "nie jest tak dużo jak byśmy chcieli".

- To jest związane z ograniczonym dostępem do szczepionek, które pozyskujemy w ramach umowy unijnej, która powoduje, że do wszystkich krajów wspólnoty szczepionki są dostarczane proporcjonalnie w podobnym czasie - stwierdził.

Wyraził nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale zostaną zarejestrowane szczepionki od kolejnych producentów. - Wtedy tych terminów będzie więcej - zaznaczył. - Prosimy o zrozumienie tego, że nie we wszystkich częściach Polski i nie dla wszystkich zainteresowanych seniorów tych terminów będzie dostatecznie dużo - powiedział Dworczyk.

Namawiał też do korzystania z infolinii, dzięki której można zarejestrować się na szczepienie.

Od 15 stycznia na szczepienie przeciw Covid-19 rejestrują się seniorzy powyżej 80. roku życia. W piątek 22 stycznia ruszy rejestracja osób powyżej 70. roku życia. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia.

