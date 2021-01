E-recepta na najsilniejsze leki gotowa w kilka minut. Tak działają internetowe przychodnie

- Chaos, który aktualnie mamy i w który będzie się nasilał w najbliższym czasie sprawia, że będą pojawiały się osoby, które będą żerować na zapaści ochrony zdrowia - powiedział Michał Gontkiewicz, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej.

I nawet na wspomnianych e-receptach niektórzy chcą zarobić.

Internetowa konsultacja

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła: e-recepty pojawia się kilkadziesiąt ofert tzw. e-przychodni, które oferują wypisywanie leków online. Po wypełnieniu krótkiego formularza, płacimy za wypisanie recepty i zamawiamy wspomniane leki w trzech różnych e- przychodniach. Każdy z tych leków wymaga konsultacji z lekarzem - ta możliwa jest przez telefon lub za pośrednictwem okna czatu. W odpowiedzi dziennikarze "Raportu" otrzymali e- receptę. Nikt nie zapytał o stan zdrowia.

- Wypisanie recepty, udzielenie porady powinno być w miarę możliwości zbliżona do zwykłej wizyty - jeżeli pacjent nie ma możliwości wideo wizyty - to chociaż rozmowa telefoniczna, ale tak, żeby być pewnym komu wypisujemy receptę, bo to jest pierwsza podstawowa kwestia, następnie kolejne kwestie dotyczą oceny stanu psychicznego, sytuacji pacjenta, jego potrzeb zdrowotnych - powiedział dr Murawiec.