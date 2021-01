Liczba tenisistów, którzy zostali skierowani do izolacji, wzrosła do 72 - poinformowali organizatorzy wielkoszlemowego Australian Open. Ma to związek z kolejnymi pozytywnymi wynikami testów na COVID-19 wśród przewożonych samolotami czarterowymi uczestników turnieju. Gwiazdy tenisa w mediach społecznościowych dzielą się nagraniami ze swoich treningów... w pokojach hotelowych.

W niedzielę zakażenie stwierdzono u pasażera lotu z Dauhy, który nie należy do grona zawodników. Jednak wszystkie 58 osób, które znajdowało się w samolocie, który wylądował w sobotę w Melbourne, nie będzie mogło opuścić pokoju hotelowego przez najbliższe dwa tygodnie. W tym gronie jest 25 tenisistów.

ZOBACZ: Świątek: najlepszą polską tenisistką jest wciąż Radwańska

Wcześniej taki sam los spotkał 47 graczy, którzy podróżowali dwoma czarterami, na pokładzie których były łącznie trzy osoby, u których badanie pod kątem koronawirusa dało wynik pozytywny. Dwa przypadki dotyczyły lotu z Los Angeles, a jeden z Abu Zabi. W samolocie z USA jedną z osób zakażonych był członek załogi, a drugą członek ekipy telewizyjnej, która ma pracować przy turnieju.

Wśród podróżujących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chorobę wykryto z kolei u Sylvaina Bruneau, trenera triumfatorki wielkoszlemowego US Open z 2019 roku Bianki Andreescu.

W poniedziałek poinformowano, że liczba zakażonych wzrosła do dziewięciu. Jeden z testów miał dać pozytywny wynik u tenisisty, uczestnika turnieju w Melbourne.

Trening w izolacji

Organizatorzy zapewnili, że ostatnie wydarzenia nie sprawią, iż rozpoczęcie wielkoszlemowych zmagań miałoby zostać opóźnione. Rywalizacja ma ruszyć 8 lutego.

W związku z owymi przypadkami zakażenia 72 zostało pozbawionych możliwości trenowania przez najbliższe dwa tygodnie. W ich sytuacji codzienne ćwiczenia będą musiały ograniczyć się m.in. do roweru stacjonarnego w pokoju.

Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi pozostali zawodnicy także będą musieli przez najbliższe dwa tygodnie poddać się kwarantannie, ale od poniedziałku wolno im będzie opuszczać hotelowe pokoje na pięć godzin dziennie, by ćwiczyć ze wskazanym wcześniej partnerem.

Wśród grających poddanych bezwzględnej izolacji są m.in. Białorusinka Wiktoria Azarenka (zwyciężczyni Australian Open w 2012 i 2013 roku), Amerykanka Sloane Stephens i Japończyk Kei Nishikori. Na kwarantannie przebywa również Iga Świątek. Zwyciężczyni Rollanda Garrosa opublikowała na Twitterze nagranie ze swojego "treningu" w izolacji.

One way to do my quarantine workout in my hotel room...

.

Trening podczas kwarantanny w pokoju hotelowym? Można i tak.#AusOpen pic.twitter.com/1OiItCwTnB — Iga Świątek (@iga_swiatek) January 17, 2021

Gwiazdy tenisa regualrnie publikują w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania dokumentujące kwarantannę.

You guys believe it or not but he’s doing 5km 😳😅😁#QuarantineLife pic.twitter.com/SiIaRp79jK — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) January 17, 2021

Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021

Złość i frustracja

Niektórzy z tego grona tenisistów w kwarantannie zaczęli krytykować wprowadzone ograniczenia. W części z nich rośnie złość i frustracja. Niektórzy sugerują, że wcześniej wprowadzono w błąd, przekazując zasady dotycząca obostrzeń. Szefowa jednostki odpowiadającej za kwarantannę związaną z Covid-19 w stanie Wiktoria Emma Cassar zapewniła, że komunikaty przekazywane przez władze są spójne. Przypomniała też, że za złamanie obowiązujących reguł zawodnikom grożą surowe kary.

ZOBACZ: Iga Świątek została odznaczona przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi

W sumie 1200 uczestników Australian Open przyleciało w ostatnich dniach na antypody 15 samolotami. Serb Novak Djokovic, Hiszpan Rafael Nadal i Amerykanka Serena Williams są w grupie, która ma zagrać pod koniec stycznia mecze pokazowe w Adelajdzie i to tam poleciała i będzie odbywać kwarantannę. Jak na razie wśród pasażerów, którzy udali się do tego miasta, nie wykryto żadnego przypadku zakażenia Covid-19.

W Autralian Open zagra troje polskich singlistów: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z rywalizacji wycofała się z powodu kontuzji kolana Magda Linette.

WIDEO - Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/grz/ PAP, BBC, polsatnews.pl