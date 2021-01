"Debata Dnia": Bosacki o analfabetyzmie polityki PiS

Jednym z tematów środowej "Debaty Dnia" było zaprzysiężenie 46. prezydenta USA Joe Bidena oraz wiceprezydent Kamali Harris.

- Wyrazy solidarności z USA są w naszym interesie, ale czy muszą być przyjmowane uchwałą sejmową czy senacką, czy wystarczy, że zadeklaruje to szef MSZ, to inna sprawa. Musimy być jako Polacy realistyczni, pragmatyczni i pracować z tym Białym Domem, który realnie istnieje, zostawić sentymenty na boku - stwierdził Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS.

"Na tym polega analfabetyzm waszej polityki amerykańskiej"

- Ani szef MSZ, ani prezydent nie byli w stanie wyrazić tej solidarności. Mówili, że to, co się działo na Kapitolu (6 stycznia - red.) jest wewnętrzną sprawą USA i nie będziemy się w to wtrącać. Na tym polega analfabetyzm waszej polityki amerykańskiej, która w USA się całkowicie zmieniła, a wy tego nie dostrzegacie - przekonywał senator KO Marcin Bosacki.

Czarnecki przytoczył wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, choć zaznaczył, że "taki partyjny, propagandowy ping-pong nie ma sensu".

W rozmowie na temat polsko-amerykańskiego sojuszu z byłym ministrem finansów Jackiem Rostkowskim Sikorski miał określić te stosunki słowami: "Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją, i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy".

- Chodziło o proroctwo Radka, że tak będzie robić PiS. Niech pan spojrzy na te stenogramy - skontrował Bosacki.

