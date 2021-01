Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Przed zaprzysiężeniem Bidena przysięgę złożyła wiceprezydent USA Kamala Harris, która jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Na Kapitolu obecni są m.in. urzędujący wiceprezydent Mike Pence, dwaj byli prezydenci Barack Obama i Bill Clinton, liczni kongresmeni i senatorzy.

Biden został zaprzysiężony przez prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych USA Johna Robertsa w chwilę przed południem czasu waszyngtońskiego (godz. 18 w Polsce) na zewnątrz Kapitolu.

Wcześniej Biden wraz z żoną Jill Biden i Harris z mężem - Dougiem Emhofem uczestniczyli w towarzystwie najbliższej rodziny i przyjaciół w mszy w katolickiej katedrze św. Mateusza Ewangelisty w Waszyngtonie. Homilię wygłosił jezuita, ojciec Kevin O'Brien, który przyjaźni się z Bidenem - informuje stacja NBC.

Przemówienie inauguracyjne

Po złożeniu przysięgi Biden powiedział, że "świętujemy dzisiaj triumf nie kandydata, a idei, jaką jest demokracja". - Wola ludu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna i delikatna i teraz wygrała; to jest dzień Ameryki, dzień demokracji - zwracał się do gości, w tym kongresmenów, byłych prezydentów oraz byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

W ocenie nowego prezydenta "Ameryka została ponownie przetestowana i stanęła na wysokości zadania".

Demokrata wzywał do narodowej jedności i zażegnania gorących politycznych sporów, zapewniając że poświęci temu "całą duszę". - Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienia, wiele do uleczenia, wiele do zbudowania i wiele do zyskania. Potrzeba nam jedności - stwierdził.

- W jedności możemy zrobić wielkie, ważne rzeczy. Możemy dać ludziom pracę, możemy wysłać dzieci do bezpiecznych szkół, możemy zapewnić sprawiedliwość rasową. Ameryka może być siłą działającą na rzecz dobra na świecie - mówił.

W przesłaniu dla świata nowy gospodarz Białego Domu zapowiedział, że USA będą przewodzić także "siłą przykładu". "Będziemy silnym i godnym zaufania partnerem na rzecz pokoju, postępu i bezpieczeństwa" - dodał.

Joe Biden podpisze 15 aktów wykonawczych

Po zaprzysiężeniu w środę na prezydenta USA Joe Biden podpisze 15 aktów wykonawczych, anulując niektóre decyzje podjęte przez dotychczasowego prezydenta Donalda Trumpa i podejmując pierwsze działania ws. pandemii koronawirusa i zmian klimatu - powiadomiła współpracowniczka prezydenta elekta.