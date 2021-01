Premier: 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży [OGLĄDAJ]

- Dzieci narażone są na niesamowite ryzyka, ataki różnego rodzaju, na hejt, nienawiść. Poprzez to dochodzi do działań autodestrukcyjnych i problemów psychicznych - powiedział premier Mateusz Morawiecki przedstawiając program wsparcia psychiatrii dzieci i młodzieży. - Często dzieci poddawane są nadmiernej presji - powiedział szef rządu i przypomniał, że problemy te wzmaga izolacja związana z pandemią.

Premier: "Wyciągnąć przyjazną rękę"

- Musimy wyciągnąć jak najczulszą, przyjazną rękę do dzieci i młodzieży - powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu na konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i konsultanta krajowego w dziecinie psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Barbary Remberk zapowiedział przeznaczenie w najbliższym czasie 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz 120 mln zł na poprawę infrastruktury związanej z tymi zagadnieniami.

- Uruchomimy bezpłatną, całodobową infolinię, zwiększymy dostępność świadczeń, uruchomimy projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych - powiedział szef rządu, który wcześniej poinformował, że uczestniczył w środę w wideokonferencji ze specjalistami zajmującymi się problemami psychicznymi dzieci i młodzieży.

Premier przypomniał, że w sierpniu 2019 r. rząd wdrożył nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie ponad 400 mln zł. W 2020 roku zwiększyliśmy liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom z 365 do 562, a więc o ponad 50 proc. w ciągu jednego roku. W kwietniu 2020 roku rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i opieki psychoterapeutycznej - powiedział premier.



- W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. To nie,mal jeden ośrodek na powiat - powiedział szef rządu.

Prezydent: "Znajdą się pieniądze"

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek podczas sesji pytań i odpowiedzi, w której obok prezydenta udział wzięli również minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk, że przygotowywany jest specjalny program pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci.

ZOBACZ: Psychiatria nieprzygotowana na koronawirusa. "Tak jest w całej Polsce"

- Szczegóły będą podane w środę - poinformował prezydent Andrzej Duda. Prezydent zapewnił, że sprawa pomocy psychiatrycznej dla dzieci nie jest bagatelizowana. "Życie i zdrowie psychiczne dzieci jest dla nas niezwykle istotne. Zapewniam, że rozumiemy doskonale wszystkie uwarunkowania, jakie wiążą się z pandemią koronawirusa i trudną sytuacją dzieci i młodzieży. Zapewniam, że podjęte zostaną tutaj środki zaradcze. Także i środki finansowe na to - oprócz działań instytucjonalnych - z całą pewnością też się znajdą" - zadeklarował Duda.

Wcześniej we wtorek Dworczyk poinformował, że w środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawią program wsparcia psychiatrii dziecięcej.

NIK: zmiany w psychiatrii dziecięcej są konieczne

System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian - wskazała Najwyższa Izba Kontroli. Wykazano, że w pięciu województwach nie funkcjonował żaden oddział psychiatryczny dzienny. Zdarza się, że małoletni pacjenci trafiają na oddziały dla dorosłych. Brakuje profilaktyki, a statystyki są niepokojące - liczba prób samobójczych wśród osób w wieku 7-18 lat rośnie z roku na rok.

NIK przeprowadziła kontrolę dot. dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Jak podkreślono w komunikacie przedstawiającym wnioski z kontroli, w Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, czyli ok. 630 tys., wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Kontrola NIK wykazała, że system lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zapewnia pacjentom kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

ZOBACZ: Psychiatria dziecięca. Raport NIK: brak lekarzy, profilaktyki i powszechnie dostępnej opieki

"Do czasu zakończenia kontroli NIK Minister Zdrowia nie wdrożył modelu leczenia środowiskowego małoletnich z zaburzeniami psychicznymi. Model ten zakłada, że najpierw dziecku należy udzielić pomocy w przyjaznym dla niego środowisku. Najlepiej w otoczeniu rodziny, w szkole, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dopiero potem należy zapewnić leczenie ambulatoryjne, np. w poradni zdrowia psychicznego, a gdy i ta droga nie pomoże, małoletni będzie umieszczany w szpitalu" - brzmi komunikat Izby.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów, a Polska jest pod tym względem w czołówce Europy. Liczba prób samobójczych wśród małoletnich w wieku 7-18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 w 2018 r., a w samym pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła już 485. Od 2017 roku do pierwszej połowy 2019 roku na łącznie 1987 zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach przyczyną targnięcia się na własne życie była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychiczne.

WIDEO - Małgorzata Gersdorf leczy się na koronawirusa. Sprowadziła amantydynę z Niemiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl