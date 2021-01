Kolejne awarie sieci ciepłowniczej. Bez ogrzewania kilkadziesiąt budynków w Warszawie

Kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej będzie bez ogrzewania do północy i środy rano. W wyniku awarii sieci ciepłowniczej nastąpiła tam przerwa w dostawach ciepła.

Dwa miejsca awarii w Warszawie

Jak przekazała we wtorek spółka Veolia Energia Warszawa S.A., od godz. 08:30 w rejonie ul. Tynieckiej nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Budynki objęte wyłączeniem znajdują się przy ul. Goszczyńskiego, Malczewskiego, Odyńca, Puławskiej, Krasickiego, Szarotki czy Tynieckiej. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam o godz. 24:00.

Spółka Veolia Energia przekazała też, że we wtorek od godz. 10:30 przerwy w dostawach ciepła nastąpią również w rejonie ul. Jagiellońskiej. Budynki, w których aktualnie nie ma ogrzewania znajdują się przy ul. Blaszanej, Floriańskiej, Jagiellońskiej, Kłopotowskiego, Okrzei, Panieńskiej, Sierakowskiego, Solidarności i Targowej. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam w środę o godz. 6:00.

W stolicy mróz, pękają rury

To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano.

Natomiast w piątek o uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach.

Później tego samego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a skutki uszkodzenia sieci dotknęły prawie 20 budynków.

Do kolejnej awarii rur ciepłowniczych doszło jeszcze później w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Wszystkie te awarie zostały już usunięte.

Ratusz podał telefon dla potrzebujących

Stołeczny ratusz przypomina, że cały czas można dzwonić pod numer Miejskiego Centrum kontaktu 19 115, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, a Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest cały czas w gotowości. Sytuacja jest na bieżąco aktualizowana pod adresem: https://energiadlawarszawy.pl/strefa-klienta/dla-odbiorcy/przerwy-w-dostawie-energii/.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy poinformowała, że od 2013 r. liczba awarii sieci ciepłowniczej w stolicy zmalała z 500 do 300 w 2019 r. "Spada też wskaźnik strat ciepła - wynik to 11 proc. (średnia krajowa to 14-15 proc). Mamy też jedne z najniższych cen ciepła w Polsce" - napisała Karolina Gałecka.