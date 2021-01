Awaria w EC Żerań. Zakłócenia w produkcji ciepła i ciepłej wody

W stołecznej elektrociepłowni Żerań doszło w czwartek do awarii, skutkującej zakłóceniami w produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej w 10 warszawskich dzielnicach.

Komunikat o zakłóceniach w dostawach ciepła w dzielnicach: Białołęka, Bródno, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola i Bemowo umieściła na swojej stronie firma Veolia. Jak powiedziała rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada, zakłócenia w dostawach mogą skutkować obniżoną temperaturą i niższym ciśnieniem ciepłej wody.

Elektrociepłownia należy do spółki PGNiG Termika. Jak powiedziała rzeczniczka spółki Barbara Gorzelak, awaria w części elektrycznej zakładu nastąpiła ok. godz. 18, jej przyczyna leżała poza elektrociepłownią. - Ustalamy, co było dokładnie źródłem tej awarii - podkreśliła.

Według PGNiG Termika, orientacyjny czas usunięcia awarii i likwidacji zakłóceń w produkcji to godz. 23 w czwartek.

