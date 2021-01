Krótko po naprawie awarii, do której w związku z uszkodzeniem rury sieci ciepłowniczej doszło w piątek na ul. Jagiellońskiej, w sobotę przed południem doszło do kolejnej. Możliwe jest, że po raz kolejny ponad 60 budynków na Pradze pozostanie bez dostaw ciepła.

Chodzi o budynki przy ul. Jagiellońskiej, Kępnej, Marcinkowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Sprzecznej, Targowej, Wrzesińskiej i Zamoyskiego.

Rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada poinformowała, że piątkowa awaria zgodnie z planem została usunięta ok. godz. 6 rano w sobotę. "Po godz. 9 napełniany i uruchomiany był ciepłociąg, więc do godz. 11 rzeczywiście wszyscy mieszkańcy mogli odczuć płynące ciepło. W okolicy doszło jednak do następnej awarii" - przekazała.

Wyjaśniała, że przy napełnianiu ciepłociągu może wystąpić zjawisko uderzenia hydraulicznego, które stwarza ryzyko awarii w jakimś innym, bliskim miejscu. "To ryzyko wystąpienia awarii dodatkowo wzrasta przy niskich temperaturach, które mamy. Wynika to z dużej różnicy temperatury wody w rurociągu i temperatury na zewnątrz" - powiedziała Żurada.

Jak dodała, na miejscu są służby Veolii, a dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej spółki. Poinformowała też, że "bardzo prawdopodobne jest", że od dostaw ciepła odłączone będą musiały być te same budynki, co w piątek. Było ich ponad 60.

