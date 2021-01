Niemcy: w sobotę wybory nowego szefa CDU. Zwycięzca ma duże szanse zostać kanclerzem

Podczas internetowej konferencji partyjnej zapadnie decyzja, kto zostanie następcą obecnej przewodniczącej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet, były lider grupy parlamentarnej CDU/CSU Friedrich Merz i były minister środowiska Norbert Roettgen ubiegają się o przewodnictwo partii.

Z sondażu telewizji ZDF wynika, że według Niemców żaden z trzech kandydatów na przewodniczącego partii nie ma cech potrzebnych, by zostać kanclerzem federalnym. Nawet zwolennicy CDU i CSU nie widzą możliwości objęcia przez któregoś z nich urzędu kanclerza. Na pytanie kto najprawdopodobniej poprowadzi CDU w przyszłość, 37 proc. respondentów odpowiedziało, że Merz. Za nim uplasował się Roettgen z 26 proc. i Laschet z 25 proc.

"Dziedzictwo" Angeli Merkel

Sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil nie postrzega żadnego z kandydatów na kierownicze stanowisko w CDU jako dobrego następcy ustępującej kanclerz i byłej liderki partii Angeli Merkel. "Szczerze mówiąc Angela Merkel pozostawia dużą lukę w tej partii, a także we władzach kraju i nie sądzę, żeby któryś z trzech kandydatów tę lukę wypełnił" - powiedział Klingbeil portalowi informacyjnemu Watson.

Merkel jest jednym z "wielkich kanclerzy w historii Republiki Federalnej Niemiec", a jej osoba i polityka cieszyły się "niezwykle dużym uznaniem w Niemczech. (...). Jej dziedzictwo musi zostać zachowane i jednocześnie wzbogacone o nowe pomysły na kolejny etap niemieckiej polityki" - powiedział premier Bawarii Markus Soeder z CSU, komentując wybory w CDU dla portalu grupy medialnej Funke.

CDU powstała po II wojnie światowej i określa się mianem centroprawicowej. Razem z bawarską Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU) tworzą wspólną frakcję w niemieckim parlamencie. Kanclerz Merkel była przewodniczącą CDU do grudnia 2018 roku. Z sondażu przeprowadzonego przez telewizję ARD wynika, że gdyby wybory do Bundestagu odbyły się teraz, 35 proc. uprawnionych do głosowania w Niemczech oddałoby głos na CDU/CSU, która rządzi teraz w Niemczech w koalicji z SPD.

W Niemczech rok 2021 jest rokiem "superwyborczym" (Superwahljahr 2021). Najważniejszym wydarzeniem politycznym będą wybory federalne we wrześniu, które wyłonią następcę rządzącej od 16 lat kanclerz Merkel. Wieloletnia szefowa rządu nie wystartuje ponownie w jesiennych wyborach federalnych. W 2021 roku wybrane zostaną też regionalne parlamenty w sześciu krajach związkowych RFN.

emi/ PAP