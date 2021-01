Gates i Soros odpowiedzialni za pandemię? Tak uważa peruwiański sąd

W cytowanym przez peruwiański portal LP dokumencie, który jest usprawiedliwieniem opóźnienia jednego z procesów, trzyosobowy skład sądu prowincji Chincha i Pisco stwierdził, że "Covid-19 powstał z inspiracji elit przestępczych kontrolujących świat, paraliżując działalność niemal wszystkich państw świata". Wśród rzekomo winnych powstania pandemii wymieniono w procesowym piśmie Gatesa, Sorosa oraz rodzinę Rockefellerów. Zasugerowano też, że grono odpowiedzialnych za pandemię mogło być większe.

Peruwiańska rada sądownicza wszczęła procedurę sprawdzającą, czy deklaracja trzyosobowego gremium sędziowskiego jest zgodna z prawem - poinformował portal LP.

Pierwszy taki przypadek na świecie

Hiszpańska agencja EFE podaje, że wydane pismo jest pierwszym dokumentem instytucji państwowej na świecie winiącym za pojawienie się Covid-19 osoby należące do grona najbogatszych ludzi.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w maju ub.r. poinformowała, że wirus przeniósł się na człowieka ze zwierząt. Podała także, że nie został on stworzony w laboratorium. W czwartek 13 członków międzynarodowego zespołu ekspertów WHO przybyło do Wuhanu w Chinach, gdzie ma zbadać genezę pandemii Covid-19.

