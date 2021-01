Belgia: ponad 100 osób zatrzymanych po zamieszkach

Śmierć mężczyzny wywołała w środę gwałtowne zamieszki w stolicy Belgii. Według informacji przekazanych przez policję wybuchły one po pokojowym proteście zorganizowanym przez AJGB (Association des Jeunes Guineens de Belgique), w którym uczestniczyło 500 osób.

- Grupa demonstrantów pozostała na miejscu po manifestacji i przyczyniła się do różnych incydentów i zniszczeń - poinformowali przedstawiciele policji.

Podpalili komisariat i demolowali centrum

Według oświadczenia funkcjonariuszy demonstranci zebrani w centrum Brukseli rzucali w policję kamieniami, niszczyli samochody oraz demolowali sklepy. Podpalili także komisariat. Niektórzy z nich trzymali transparenty i kartony z napisem "Black Lives Matter". Skandowali przy tym: "chcemy prawdy".

