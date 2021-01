W ostatniej chwili zmieniła lot i wsiadła z dziećmi na pokład indonezyjskiego Boeinga

"Żegnaj rodzino, jesteśmy w drodze do domu" - to treść wiadomości, którą wraz ze zdjęciem wysłała Ratih Windania do swoich bliskich. Kilka minut później samolot, którym podróżowała wraz z dziećmi runął do wody. Grupa nurków wciąż odnajduje szczątki pasażerów Boeinga linii Sriwijaya Air i ich rzeczy osobiste. W kraju nadal wierzą, że nie wszyscy zginęli w katastrofie.