Katastrofa Boeinga. Nowe informacje

Wśród 62 osób na pokładzie było 10 dzieci, w tym troje niemowląt, i 12 członków załogi.

Linie Sriwijaya Air poinformowały, że nadal gromadzą szczegółowe informacje dotyczące lotu, zanim będą mogły wydać jakiekolwiek oświadczenie.

ZOBACZ: Zwłoki 19-latka w lesie. 29-latek z zarzutem zabójstwa

Służący do śledzenia lotów Flightradar24 podał w swoim kanale na Twitterze, że lot SJ182 "stracił ponad 10 000 stóp (ponad 3000 metrów) wysokości w mniej niż jedną minutę, około cztery minuty po odlocie z Dżakarty". Indonezyjski Boeing 737-500 prawdopodobnie spadł do morza. Tak twierdzi minister transportu Indonezji Budi Karya Sumadi.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN