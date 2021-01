"Pożar na oddziale dla wymagających opieki medycznej noworodków wybuchł o godz. 2 nad ranem czasu miejscowego (godz. 21 w piątek w Polsce) i szybko ogarnął cały budynek" - podały władze stanu Maharasztra.

Szef rządu stanowego Uddhav Thakre zarządził natychmiastowe dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru, który wstrząsnął indyjską opinią publiczną.

Wideo: spośród siedemnaściorga dzieci, udało się uratować siedmioro

"Rozdzierająca serce tragedia w Bhandarze w stanie Maharasztra, gdzie straciliśmy cenne jestestwa" - napisał na Twitterze w sobotę przed południem premier Indii Narendra Modi.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.